Replică

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a ţinut să-i reamintească deputatului PNL Ioan Balan că actualul preşedinte al României şi candidatul PNL pentru această funcţie, Klaus Iohannis, a încheiat un protocol de susţinere a PSD şi a acceptat să fie premierul fostului lider al PSD Mircea Geoană. Afirmaţia lui Ioan Stan a fost făcută după ce Ioan Balan i-a transmis acestuia să se delimiteze de campania electorală a PSD, plină de fake news-uri. „Domnul deputat PNL Ioan Balan îmi solicită, imperativ şi cu tente patetice, ca împreună cu organizaţia suceveană a PSD, să mă delimitez de campania electorală a partidului din care fac parte. Curaj sau tentativă de sinucidere politică? Înclin spre a doua supoziţie. Numai aşa îmi pot explica absurditatea unei astfel de cereri”, a spus Ioan Stan. El a precizat că deputatul Ioan Balan pretinde că are argumente pentru o astfel de solicitare, înşirând o serie de luări de poziţie a unor social-democraţi „cărora rezervele de răbdare li s-au epuizat” şi care nu mai lasă netaxate „nici minciunile, nici îndemnurile la linşaj, nici chemările la eliminarea PSD din viaţa politică”. „Domnul deputat îndrăzneşte aşa ceva pentru că este obişnuit să nu-l băgăm în seamă. Pe el şi pe cei ce mărşăluiesc sub flamurile Iohanniste, la umbra cărora au proferat cele mai abjecte îndemnuri, mergând până la folosirea bâtelor, împotriva noastră. Eu nu voi recurge la critici legate de costumele, cravatele, ceasurile ori şosetele domnului Iohannis. Pe lângă faptul că m-ar dezonora o astfel de abordare, nu văd ce rost ar avea câtă vreme am întrebat cât costă naveta săptămânală Sibiu – Bucureşti şi retur şi n-am primit nici un răspuns. Încerc însă a pricepe cererea domnului deputat şi pentru asta am totuşi nevoie de câteva precizări”, a mai declarat liderul PSD Suceava.

Ioan Stan a arătat că i se cere să se delimiteze de singurul partid din care a făcut vreodată parte. În aceste condiţii, Ioan Stan a ţinut să întrebe dacă şi Klaus Iohannis s-a delimitat de Forumul Democrat al Germanilor „şi noi n-am aflat”. „Nu de alta, dar, aşa cum dovedesc documente inatacabile, la 13 iunie 2002, aniversându-şi ziua de naştere, preşedintele Forumului sus menţionat semna cu reprezentanţii PSD, pesemne partidul nu devenise încă <ciuma roşie>, un protocol prin care, ce să vezi, se angaja să sprijine programul de guvernare al PSD, la nivel naţional, regional şi local. Și vă rog să nu credeţi că a fost o rătăcire de tinereţe. Nicidecum!”, a arătat Stan.

Ioan Stan: Consider că am dreptul să întreb orice om de bun-simţ când a devenit PSD <ciuma roşie>

Ioan Stan a adăugat că peste şapte ani, acelaşi Klaus Iohannis, „neprihănitul atacat de adversarii politici pe nedrept”, accepta să devină premierul fostului lider PSD Mircea Geoană. „Aşa că sunt curios, ba chiar consider că am dreptul să întreb orice om de bun-simţ când a devenit PSD <ciuma roşie>. Dacă, aşa cum afirmă candidatul pe care îl împodobiţi cu aşa merite încât roşeşte de jenă şi asfaltul spre Sibiu, PSD a fost o catastrofă timp de 30 de ani şi este imperioasă dispariţia sa, cum explică cetăţeanul în cauză alianţele de mai sus? Și să fie clar pentru orice mânuitor facil de vorbe. Sibienii au meritat tot sprijinul pe care l-au primit. Iohannis, candidatul considerat merituos de domnul Balan, este cel care a profitat de realizările obţinute în teritoriul sibian cu sprijin masiv PSD, întru acumularea de capital politic. Acelaşi PSD declarat, culmea ipocriziei, drept catastrofal. Când a minţit candidatul dvs., domnule deputat? Când a semnat protocolul sau acum, când reprezentanţii săi din imediată apropiere cer românilor să pună mâna pe bâte în confruntarea cu PSD-ştii?”, a declarat Ioan Stan, care a adăugat „Aşa ceva este permis în campania electorală? Nu vi se pare <odios şi mizerabil>? Nu crede deputatul atins grav de logoree că ar trebui ca înainte de a face afirmaţii despre ce a lăsat în ministerul pe care l-a condus unul sau altul dintre miniştrii PSD ar fi fost normal, că tot vrem o <Românie normală>, să se documenteze cât de cât? Ca să vadă şi alegătorii, cei care au primit pensii şi salarii sporite, scutiri de taxe şi impozite de la guvernul <toxic> cu cine au de a face”.

Ioan Stan îl mai întreabă pe Ioan Balan dacă un candidat care „a ales să facă o campanie electorală printre oameni şi printre susţinători”, care „s-a întâlnit cu mii şi mii de români cu care a discutat şi a răspuns la întrebări” nu ar trebui să-şi asume şi o confruntare directă cu contracandidatul său, şi nu prin interpuşi „campioni la linguşeli şi violenţe verbale”. Ioan Stan consideră că preşedintele României ar trebui să spună electoratului român cu ce „victorii” şi-a împodobit primul mandat „de are obrazul” să-l ceară pe al doilea. „Să spună cum a negat tot ce intenţiona guvernul nostru să facă, cum a încălcat prevederile Constituţiei, cum a nesocotit hotărârile Curţii Constituţionale, cum s-a pretat la cele mai incredibile manevre spre a-şi satisface nevoia prelungirii staţionării confortabile la Cotroceni. Cum a acceptat trădarea ca mijloc de instaurare a ceea ce are în sfârşit, guvernul său. Să spună şi să dovedească ceea ce spune. Că de vorbitori de gherilă nu ne temem, dar ne-am săturat”, a declarat Stan. El a precizat că acesta este singurul mod în care înţelege să se delimiteze de campania electorală a singurului partid din care a făcut şi va face parte vreodată.