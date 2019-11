Au fost trei zile de groază, în care toţi favoriţii mei, indiferent de ce sport era vorba şi unde avea loc evenimentul, au luat-o de la toţi adversarii, din toate poziţiile. Şi parcă nici nu se putea altfel, din moment ce startul nenorocirilor l-a dat chiar cel mai aşteptat dintre meciuri, cel de fotbal (la suedezi), respectiv bambilici (la noi). Am însă senzaţia că deşi s-au spus destule, adevărul însă este ocolit din motive care îmi scapă. În loc ca azi, în ziua meciului cu Spania, Guriţă să fie doar o amintire urâtă, el apare în conferinţe de presă şi, după ce şi-a lins temeinic (rănile, la ce vă gândiţi!?), şi-a recăpătat şi bună parte din tupeul care la el ţine loc şi de inteligenţă, şi de ştiinţă, astfel încât la ora când scriu eu articolul ăsta, îl văd pe gângavul neisprăvit vorbind de posibila-i eternizare, în ideea că mai avem meciuri de jucat (şi de pierdut, desigur, cu panarama la cârma echipei!) prin martie, aprilie, şi că ne putem califica atunci. Cot la cot cu nesimţitul ăsta, un alt nesimţit, de data asta din iarbă, numitul Nicuşor Stanciu (fenomenal la club, în Cehia, zero barat mereu la naţională), grohăie că ar fi bine ca Guriţă să rămână în continuare. Păi, cred şi eu că vrea, că doar nici un alt antrenor, de la Mourinho până la Magiun, nu l-ar mai chema la lot pe tupeistul care se laudă că a alergat mai mult decât toţi. Păi, băi fraiere, de ce nu te duci tu la maraton, că acolo nu-i nici o băşică de care să te-mpiedici? Sunt gata să pariez că de astăzi încolo începem s-o auzim p-aia pe care o ştim şi de la Daum, şi de la Piţi, lasă-ne!, şi de la Răzvan, cu "mai avem şanse matematice de calificare", aşa că îl păstrăm pe neisprăvit, care la rândul lui îi va păstra pe neisprăviţi. A, care sunt ăilalţi care m-au îmbolnăvit în weekend? Păi, Federer care a pierdut la Tsitsipas, Ronnie O'Sullivan bătut în finală de Judd Trump, fetele de la handbal care iar au luat-o iarăşi, şi colo şi dincolo, iar la urmă Hamilton. Măcar ăsta era deja campion mondial când l-a depăşit Verstappen. Hai România, hai tricolori! Hai acasă!