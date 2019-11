„Din Capucodrului”

„Într’o zi am avut o afacere în cancelaria noastră comunală, de aceea am intrat în cancelarie şi, neaflându-se dl. scriitor acolo, am păşit peste tindă în odaia lui...D-lui s’a răstit la mine ca un leu zicându-mi: <Ce socoţi, ai vrut ca limba română să fie introdusă aici în cancelaria sătească? Aceea n’a mai fi! Noi Nemţii suntem puterea şi limba noastră are dreptul ori şi unde; voi sunteţi nişte opincari, Românul poartă opchincă în picioare şi opchincă-i în obraz...Tu stai numai cu căcăstoarea de <<Deşteptarea>> în mână şi crezi în Românii voştri...Unde este un Român într-o slujbă, acela-i mai al dracului decât toţi slujbaşii şi voi Românii sunteţi mai răi decât Nemţii...>”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul VI, nr. 10, Cernăuţi, Duminecă 4/16 Februarie 1896.

Pâinea cântărită

„Zilele trecute, consiliul comunal din Burdujeni, ţinând seama şi de doleanţele populaţiei, prezentă la consiliu prin câţiva cetăţeni, a decis ca pâinea să se vândă, de un kilogram, cântărită. Dovadă că se poate rezolva ruşinoasa problemă a pânii cu puţintică bunăvoinţă, pe care am dorit-o împrăştiată pe întinsul judeţului nostru. Până atunci, ne vom sili să punem în lumină treptat, aspectele problemei pânii şi a cărnii”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 9-10, 21 Februarie 1935.

„Vor creşte iepuri de casă”

„Pentru a contribui la mărirea producţiei de carne necesară consumului oamenilor muncii, utemiştii şi pionierii din satele regiunii noastre au iniţiat, pe baza indicaţiilor plenarei a VI-a a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, o largă acţiune de creştere a unui număr tot mai mare de păsări şi iepuri de casă pe lîngă şcoli, gospodării agricole de stat, gospodării agricole colective şi întovărăşiri. Această acţiune va fi patronată de organizaţiile UTM de la sate. Planul de măsuri al Comitetului regional UTM Suceava prevede pentru acest an creşterea de către tineri a unui număr de 20.000 păsări şi 8.000 iepuri de casă”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3486, Suceava, Miercuri 18 februarie 1959.