Mamă la volan cu alcoolemie imensă, alături de cei doi copii, de 2 și 3 ani

Marţi, 13 August 2019 (13:53:36)

O tânără în vârstă de 26 de ani, din Sirețel-Iași, a fost prinsă de polițiștii suceveni în stare avansată de ebrietate la volan. Pentru ca inconștiența să fie dusă până la capăt, tânăra mai era în mașină și cu doi copii minori, unul în vârstă de 2 ani și unul de 3 ani. Luni seară, în jurul orei 18.30, polițiștii de la Secția Mălini au fost sesizați prin 112 despre faptul că o mașină înmatriculată în Iași, care se deplasează pe DN 2E, porțiunea Gura Humorului-Fălticeni, este condusă de o persoană băută. Echipajul care s-a deplasat pe DN 2 E a oprit mașina suspectă în zona Rădășeni. La volan a fost identificată o tânără în vârstă de 26 de ani, din comuna Sirețel, județul Iași, care era în stare avansată de ebrietate și emana halenă alcoolică. Aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,30 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Spre stupefacția polițiștilor în mașină erau și cei doi copii ai femeii, ambii foarte mici, unul de 2 ani și unul de 3 ani. Atât femeia cât și copiii au fost duși la Spitalul municipal Fălticeni. Aici, femeii i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge, în timp ce copii au rămas în îngrijirea medicilor ore bune, până după miezul nopții, când au fost preluați de bunicul lor. Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările continuând sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Despre caz a fost sesizată și Direcția de Protecție a Copilului.

