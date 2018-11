S-au urcat beţi la volan şi au provocat accidente rutiere

Vineri, 2 Noiembrie 2018 (11:06:50)

Doi bărbaţi vor avea de răspuns în faţa legii după ce s-au urcat la volan beţi şi au provocat accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 18.30, un bărbat în vârstă de 49 ani, din comuna Zvoriștea, în timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra, pe DJ 291A, pe raza satului Buda, comuna Zvoriștea, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu autoturismul marca Mitsubishi Canter, condus regulamentar de un tânăr de 27 ani, din Zvoriștea. S-a procedat la testarea cu aparatul etilotest a conducătorilor auto implicați, rezultatele fiind negativ pentru tânărul în vârstă de 27 de ani și 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul în vârstă de 49 de ani.Acesta din urmă a fost condus la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Tot joi, la orele 03:13, polițiștii din Dărmănești, au fost sesizați despre faptul că pe D.N.2 pe raza comunei Dărmănești, a avut loc un eveniment rutier, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat că un tânăr în vârstă de 24 ani, din comuna Șerbăuți, aflat la volanul unui autoturism marca Mercedes Benz pe DN 2, pe raza comunei Dărmănești, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu o autoutilitară marca VW condusă regulamentar.În urma accidentului nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale. Întrucât şoferul autoturismului Mercedes emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la Spitalul Judeţean Suceava, unde i s-au prelevat două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

