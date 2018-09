Luni, 24 Septembrie 2018 (18:01:31)

Judeţele Suceava şi Cluj vor lansa împreună un nou concept de promovare, intitulat „Produs de România”. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, la întâlnirea cu reprezentanţii destinaţiilor EDEN din România, Destinaţii Europene de Excelenţă, care s-au aflat în judeţ în perioada 20 – 23 septembrie într-un infotur de promovare a Bucovinei.

În cadrul discuţiilor, Gheorghe Flutur a precizat că unul dintre motivele pentru care Suceava a obţinut titulatura de „Destinaţie Europeană de Excelenţă” a fost şi acela că în turism au fost realizate numeroase investiţii. Flutur a spus că pentru judeţul Suceava, „perla noastră cu care ne mândrim” este domeniul turismului. „Este un domeniu în care mai este mult de făcut. Dar secretul este abilitatea cu care îi iei parteneri pe agenţii care fac turism. Pensiunile, hotelierii sau agenţiile de turism. Dacă se reuşeşte să-i convingi să se unească în asocieri şi să luptăm împreună avem numai de câştigat. Aici noi avem o poveste frumoasă de succes, şi anume Asociaţia <Produs în Bucovina> înfiinţată în primul meu mandat”, le-a transmis Gheorghe Flutur reprezentanţilor destinaţiilor EDEN din România şi ai Ministerului Turismului.

El a arătat că după înfiinţarea acestei asociaţii, acelaşi model a fost preluat şi de producătorii clujeni, care au înfiinţat Asociaţia „Produs de Cluj”. Şeful administraţiei judeţene a precizat că în perioada 5 – 7 octombrie, va fi lansat conceptul „Produs de România”. „Am invitat şi celelalte consilii judeţene să vină alături de marca Produs de România. Este un concept pentru a ne vinde produsele. Şi când spun produse nu mă refer doar la gastronomie. Noi când am mers în Viena am prezentat un tablou, cu patru piloni principali. Primul a fost gastronomia, al doilea a fost oferta turistică, apoi meşteşugarii şi al patrulea a fost folclorul autentic. Toate acestea au fost prezentate într-un tablou frumos, foarte atractiv, care are de toate”, a arătat Gheorghe Flutur.