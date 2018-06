S-au desemnat câștigătorii Festivalului - concurs de toacă „Răsună toaca-n cer”

Miercuri, 13 Iunie 2018 (11:07:37)

Festivalul - concurs de toacă „Răsună toaca-n cer”, ediția a VIII-a, organizat de Parohia Rotunda - Liteni, Protopopiatul Fălticeni, sub coordonarea preotului paroh Mihai Ursuleasa și a diaconului Adrian Ursuleasa, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, și-a desemnat câștigătorii. La concurs au fost înscrişi 46 de copii din județul Suceava, dar şi din județul Botoșani şi din Republica Moldova. Elevii au concurat la patru categorii: categoria 3 - 6 ani, categoria clasele I - IV, clasele V - VIII, şi categoria tinerilor din liceu și studenți. La finalul concursului, cât timp juriul a deliberat, Grupul de copii „Crizantema” din Pleşeşti a oferit publicului un repertoriu de pricesne şi cântece patriotice.Organizatorii au oferit premii în bani, medalii, diplome și dulciuri. Din juriu au făcut parte: muzicologul Constanța Cristescu – Centrul Cultural Bucovina, arhidiaconul Vasile Plamadă, arhidiaconul Ciprian Ursuleasa – slujitor la catedrala din Gura Humorului. Câştigătorii din acest an sunt: Marele premiu: Gănuţ Daniel (din Rotunda), Premiul special pentru expresivitate: Ştefan Matei (din Dumbrăveni); categoria 3 - 6 ani: premiul I: Neamţu Matei (din Rotunda), menţiune: Jaba Ionuţ Rafael (din Rotunda); categoria clasele I – IV: premiul I: Macuc Teodor (din Poiana Vorona – Botoşani); premiul al II– lea: Lature Alexandru (Dolheştii Mari), premiul al II-lea: Nemţan Nisioiu Petru (Câmpulung); menţiune: Michiu Andrei (Joldeşti); categoria - clasele V – VIII: premiul I: Ştefan Matei (Dumbrăveni), premiul al II-lea: Liuţă Silviu (Dolheşti), premiul al III-lea: Murgoci Severian (Siliştea Nouă), Strugaru Ionuţ (Rotunda); menţiuni: Irimia Constantin (Poiana Vorona, Botoșani), Nemţan Nisioiu (Câmpulung), Ştefan Silviu (Dumbrăveni); categoria elevi de liceu și studenți: premiul I :Poenaru Andrei Vlad (Rotunda), premiul al II-lea: Popovici Gabriel (Joldeşti), premiul al III-lea: Majeru Ionuţ (Republica Moldova), menţiune: Zatu Alexandru (Osoi).Prin organizarea acestui concurs se dorește apropierea copiilor de biserică, în perioada vacanţei de vară. Pentru buna organizare a evenimentului, Parohia Rotunda a avut susținere din partea Centrului Cultural Bucovina, reprezentat de muzicolog Constanța Cristescu, a maicii Marina Ţurcanu, stareţa Mănăstirii Probota, din partea Protoieriei Fălticeni, prin pr. protopop Dulgheru Adrian, din partea Primăriei Liteni, prin persoana primarului Tomiță Onisei, din partea familiei Dinescu Violeta din Oldenburg - Germania, care anul acesta a oferit un premiu special de expresivitate, şi, nu în ultimul rând, familiilor Dincu și Maniliuc din oraşul Liteni. „Le mulțumim tuturor celor care sprijină organizarea acestui concurs, care crește în valoare și număr de participanți de la un an la altul. Mulțumiri aducem În special Centrului Cultural Bucovina, Mănăstirii Probota, familiei Dinescu din Germania, Primăriei Liteni, familiilor Dincu şi Maniliuc şi restaurantului Regal Gold din Fălticeni – care ne-a ajutat cu masa copiilor”, a precizat parohul Mihai Ursuleasa.

