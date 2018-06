Amenzi rutiere de peste 71.000 de lei, în cadrul unei acţiuni pentru combaterea abaterilor comise de biciclişti şi conducătorii de mopede

Vineri, 8 Iunie 2018 (13:53:07)

Poliția municipiului Rădăuți și Poliția orașului Vicovu de Sus, în cooperare cu Poliția municipiului Suceava și Serviciul Rutier, au organizat joi o acţiune preventiv-reactivă pe raza de competență pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule cu viteză excesivă sau de către persoane aflate sub influenţa alcoolului, a abaterilor comise de biciclişti şi conducătorii de mopede.În cadrul acțiunii au fost constatate 3 infracțiuni și au fost aplicate 176 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 71.610 lei, din care 85 pentru încălcarea regimului legal de viteză.Au fost suspendate 12 permise de conducere, din care 6 pentru viteză și 6 alte cauze. Totodată, au fost reținute 4 certificate de înmatriculare și au fost ridicate 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.De exemplu, un bărbat de 55 de ani, din comuna Gălănești, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea mopedul pe un DC neclasificat din localitate, fără a poseda permis de conducere. I s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.Tot joi, în jurul orei 18.10, în timp ce acționa pe raza oraşului Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 6 km, până pe o uliță de pe raza localității, unde vehiculul s-a blocat, iar conducătorul auto a coborât și a încercat să fugă. Acesta a fost urmărit pedestru de polițiști, prins, imobilizat și condus la sediul poliției, fiind identificat ca fiind un localnic de 19 ani, care nu posedă permis de conducere. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 3.480 lei, fiindu-i reținute certificatul și plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

