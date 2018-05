S-a urcat băut la volan şi a ajuns cu maşina în stâlpi

Luni, 14 Mai 2018 (11:55:35)

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns cu maşina în stâlpi după ce s-a urcat băut la volan. Duminică dimineaţă, la ora 06.21, Poliţia municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că, pe o alee alăturată străzii Teodor Stefaneli din localitate a pătruns un autoturism al cărui conducător auto este în stare de ebrietate. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că în jurul orei 05.45, în timp ce conducea autoturismul pe strada Teodor Stefaneli din municipiul Suceava, un tânăr de 20 ani, din comuna Marginea, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a pătruns pe o alee pietonală care face legătura cu strada Petru Mușat, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit doi stâlpi metalici, rămânând suspendat. Din accident, a rezultat avarierea autovehiculului și distrugerea stâlpilor metalici. Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să se supună testului cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

