Vineri, 22 Septembrie 2017 (13:32:40)

Cinci tineri s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi de poliţişti conducând autovehicule neînmatriculate. Un prim caz s-a înregistrat joi la ora 10.30, când o patrulă din cadrul Postului de poliție Pârteştii de Jos a oprit pentru control, pe DC 24A din localitate, două mopede, unul înregistrat şi condus de un localnic de 28 ani, şi celălalt neînregistrat sau înmatriculat, condus de un tânăr de 19 ani din aceeaşi localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiştii au constatat faptul că cei doi tineri nu sunt posesori de permise de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Din cercetări, polițiştii au mai stabilit şi faptul că mopedul neînmatriculat şi condus de tânărul de 19 ani i-a fost încredințat de un localnic de 43 de ani pentru a-l alimenta cu carburant. În cauză s-au întocmit dosare penale, tânărul de 28 de ani fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, tânărul de 19 ani pentru săvârşirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis” şi „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, iar bărbatul de 43 de ani pentru comiterea infracțiunii de „încredințarea unui autovehicul neînmatriculat pentru a fi condus pe drumurile publice”, ce vor fi soluționate procedural. Tot joi, la ora 18.06, un echipaj din cadrul Poliției oraşului Cajvana a oprit pentru control pe DJ 178D din localitate un autoturism înmatriculat în străinătate condus de un tânăr de 19 ani din Republica Moldova. În urma verificării documentelor autoturismului şi a bazelor de date, polițiştii au constatat faptul că numerele de înmatriculare sunt expirate din data de 22.08.2017, aspect confirmat şi de conducătorul auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluţionat procedural.Al treilea caz s-a înregistrat la ora 18.48, când un echipaj rutier din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Calea Obcinilor din localitate un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un tânăr de 24 de ani din comuna Bogdăneşti.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiştii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 20.09.2017. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.Joi seară, la ora 21.50, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălăneşti a oprit pentru control pe DN 2H, din comuna Vicovu de Jos, un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un tânăr de 24 de ani din oraşul Vicovu de Sus. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiştii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 16.09.2017. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.Tinerilor prinşi în neregulă în timpul zilei de joi li s-a adăugat joi noapte un fălticenean. La ora 23.00, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Fălticeni, a oprit pentru control pe strada Botoşanilor din localitate, autoturismul cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un localnic de 25 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiştii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 10.09.2017. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.