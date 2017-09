Cupa Help And Advice, ediţia a II-a, ”In memoriam Sorin Vezeteu”

Miercuri, 20 Septembrie 2017 (18:44:25)

Asociaţia Internaţională Help And Advice Suceava organizează sâmbătă, 23 septembrie, între orele 7:00 – 16:00, Cupa Help And Advice, ediţia a II-a, ”In memoriam Sorin Vezeteu”, un concurs de pescuit care va avea loc pe Lacul - Florin Dăscălescu, Podul Vătafului, municipiul Suceava (după depozitul AutoNet - Herald SRL - se face dreapta de pe Aleea Dumbrăvii – Burdujeni).Vor fi organizate 25 de echipe, formate din doi membri, iar taxa de participare este de 100 de lei/echipă. Taxa se achită direct la organizator, în ziua concursului, în urma înscrierii prin telefon sau email. Tragerea la sorţi a standurilor se face în ziua concursului. Sumele obţinute din taxa de participare vor face obiectul unei donaţii către familia poliţistului Sorin Vezeteu, ucis în timpul serviciului, în Gara Burdujeni din municipiul Suceava, pe 20 iulie 2017. Fiind un eveniment caritabil sunt aşteptate şi acceptate donaţii benevole, care însă nu vor avea legătură cu competiţia de pescuit.Participanţii se vor aduna sâmbătă, 23 septembrie, la ora 07:00. Între orele 07:00-07:30 va avea loc tragerea la sorţi a standurilor şi prezentarea regulamentului. Între orele 07:30 şi 08:00, echipele se campează pe standuri, sondează apa, nădesc, dar nu pot pescui. Startul competiţiei se dă la ora 08:00, iar concursul se încheie la ora 14:00. Dacă un concurent se află în dril la momentul încheierii concursului, se mai acordă 15 minute pentru scoaterea peştelui. Toţi participanţii vor primi diplome de participare şi câte un pachet de start. Persoane de contact: Radu Alexa, telefon: 0744 523 923; email - help.and.advice.2016@gmail.com; Vasile Brânză, telefon: 0745 964 954, IPA Regiunea 1 Suceava: Ion Onişoru – secretar – telefon: 0752 001 750.