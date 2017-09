Nici la doi ani de la semnare

Municipalitatea suceveană nu îşi poate respecta obligaţiile stabilite prin contractul de concesionare a serviciului de termoficare în sistem centralizat, semnat în 2015, cu Thermonet, după ce proiectul prin care li se pun la dispoziţie bunurile necesare funcţionării sistemului a fost respins pentru a doua oară în Consiliul Local.

La fel ca şi în şedinţa de la finele lunii august, cei de la PSD s-au împotrivit adoptării proiectului repus în discuţie ieri, într-o şedinţă extraordinară, condiţionând votul lor de introducerea unui amendament.

Liderul grupului PSD, Vasile Mocanu, a atras atenţia asupra unor erori din proiectul de hotărâre, la anexe, care includea la predarea către Thermonet a două terenuri, care de fapt sunt intabulate pe Termica, imediat corectura fiind făcută de iniţiator, primarul Sucevei, Ion Lungu.

Lungu a explicat de ce e nevoie urgentă de aceea decizie de Consiliu Local, pentru ca Thermonet să se poată conforma noilor reglementări ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi să poată funcţiona în iarnă. De aceea, el a făcut apel la toţi consilierii locali să voteze proiectul, care are nevoie de minimum două treimi din totalul voturilor, adică 16, pentru ca noua societate de termoficare să poată da în continuare apă caldă şi căldură populaţiei.

Vasile Mocanu a spus că în contract nu se pomeneşte nimic de falimentul Termica

şi de valorificarea bunurilor acesteia pentru plata datoriilor, prin transferul acelor bunuri, menţionate în anexe, existând riscul prejudicierii lichidatorului judiciar şi a creditorilor. Drept urmare, aleşii PSD au spus că votează proiectul, dar numai după introducerea amendamentului „după preluarea de la SC Termica SA, în condiţiile legii”, la articolul 1 punctul 1, din proiectul de hotărâre.

Secretarul municipiului, Ioan Ciutac, a ţinut să precizeze că nu este posibilă introducerea formulării respective, câtă vreme nu există un document de predare către SC Termica a bunurilor respective, care au fost preluate de municipiul Suceava prin Hotărâre de Guvern.

„Ca să preiau nişte bunuri ar trebui să existe un document de predare. Dar nu este aşa ceva”, a spus Ciutac.

Într-o ultimă încercare de a-i convinge pe cei de la PSD, primarul Sucevei a spus: „Dacă am introduce un astfel de amendament, am recunoaşte indirect că acele bunuri sunt ale Termica, iar această HCL ar fi folosită împotriva noastră în instanţe, la procesele pe care le avem pe rol cu Termica. Avem o bătălie grea cu ei, care va mai dura. Trebuie să fim atenţi la toate nuanţele. Astăzi, singurul act de proprietate îl are primăria, hotărârea de guvern prin care ni s-au transferat aceste bunuri”.

Amendamentul PSD nu a trecut, obţinând doar 7 voturi „pentru”, ale lor, 5 „contra” şi 10 abţineri.

Dar nici proiectul de hotărâre nu a mai avut nici o şansă să treacă, chiar de a beneficiat de susţinerea a mai mult de jumătate dintre consilierii locali.

În lipsa unui singur vot favorabil, proiectul a picat cu 15 voturi „pentru” (PNL, PMP, ALDE) şi 7 „împotrivă” (PSD).

Tocmai de aceea, primarul Sucevei a atenţionat că nici măcar după doi ani de la semnarea contractului de concesionare a serviciului de termoficare municipalitatea nu îşi respectă obligaţiile asumate, de a pune la dispoziţie toate bunurile necesare funcţionării sistemului, încât oricând noul furnizor, Thermonet, „îşi poate strânge jucăriile şi pleca acasă”, fără nici o obligaţie.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în lipsa avizului de funcţionare pentru Thermonet, de la ANRE, mai ales acum, în prag de iarnă, când, în cel mult două sau trei săptămâni va fi necesară furnizarea căldurii, în special în timpul nopţii.