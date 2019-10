Gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco, din Craiova, va fi schimbat

În sfârşit

Universitatea Craiova își rezolvă cea mai mare problemă, cea a gazonului. Anunțul a fost făcut înaintea meciului cu Poli Iași, ce poate fi văzut pe aplicația Digi Online. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, susține că suprafața de joc va fi înlocuită cu un gazon hibrid. Acesta anunță că a trimis deja la CNI o solicitare pentru modificare.

„Este miercuri și așa cum am promis, miercuri așteptam un răspuns de la constructor în privința modului de schimbare a gazonului. Acest răspuns a venit. Acum câteva momente, am avut o discuție telefonică cu conducerea CNI, constructorul a confirmat disponibilitatea lui de a înlocui acest gazon. Există două variante la ora aceasta: o variantă foarte rapidă de înlocuire a gazonului cu un gazon natural pe strat de nisip conform specificațiilor tehnice care au existat la baza acestui proiect, există și a doua variantă de înlocuire a gazonului cu un gazon hibrid. Această variantă este cea pe care o solicită cea mai mare parte a jucătorilor, marea parte a profesiniștilor din fotbal și este o măsură și o variantă pe care și noi o agreem. În sensul acesta, deja am trimis către CNI o solicitare în care propunem înlocuirea soluției tehnice din gazon natural în gazon hibrid, cu o cofinanțare acordată de Primăria Craiova pentru suportarea diferenței de valoare", a spus Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova.

La finalul partidei cu Viitorul, câștigată de olteni cu 3-1, Victor Pițurcă a făcut apel către cei responsabili să rezolve problema gazonului execrabil, care emană un miros insuportabil.

„Problema este siguranța jucătorilor. Amândouă echipele joacă pe același teren. Jucătorul, în orice moment, se poate accidenta. Nu mai ai control asupra mișcărilor. Poți face entorsă. Emană acest gazon un miros, ați văzut. Eu repet, Ministerul Sănătății ar trebui să trimită oameni să ia mostre, să schimbăm gazonul cât mai repede”, a specificat fostul selecționer.