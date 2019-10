Acordarea statutului de piaţă secundară emergentă de către FTSE ne confirmă că şi activitatea ASF din ultimii ani, pentru modernizarea şi alinierea europeană a cadrului legislativ, a avut efectul aşteptat, astfel că pe piaţa de capital din România s-au îmbunătăţit condiţiile pentru accesul investitorilor instituţionali, există mai multă transparenţă din partea emitenţilor şi instituţiilor pieţei, a crescut gradul de conformare privind guvernanţa şi respectarea drepturilor investitorilor, iar mecanismele de tranzacţionare şi regulile de comportament pe piaţă sunt mai apropiate de cele existente în alte state europene cu tradiţie în domeniu, a declarat Leonardo Badea, Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Leonardo Badea a afirmat: "ASF rămâne un partener activ şi implicat pe termen lung în efortul de dezvoltare în continuare a pieţei, pentru creşterea lichidităţii şi capitalizării, diversificarea emitenţilor listaţi şi a instrumentelor disponibile la tranzacţionare şi în special pentru o contribuţie mai semnificativă a pieţei de capital la intermedierea financiară în România".

Obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) acum cinci ani, a fost atins odată cu decizia recentă a agenţiei de rating FTSE Russell cu privire la încadrarea Bursei de Valori Bucureşti în categoria pieţelor emergente, afirmă joi instituţia, într-un comunicat.

Proiectul STEAM a fost adoptat de ASF în luna august a anului 2014, în vederea punerii în aplicare a unor măsuri pentru facilitarea reclasificării pieţei de capital din România, de către furnizorii globali de indici financiari, de la categoria Piaţă de Frontieră (Frontier Market) la Piaţă Emergentă (Emerging Market).

ASF menţionează că, la momentul demarării proiectului, a fost avută în vedere metodologia din raportul elaborat de MSCI (Morgan Stanley Capital International) încă din anul 2011 privind tipurile naţionale de pieţe de capital.

Ulterior, în luna martie a anului 2015, proiectul a fost revizuit şi actualizat, fiind identificate cinci mari direcţii de acţiune, respectiv: revizuirea legislaţiei primare şi secundare; consolidarea şi modernizarea infrastructurii pieţei de capital; dezvoltarea pieţei de obligaţiuni; stimularea creşterii numărului de emitenţi şi a lichidităţii pieţei de capital; dezvoltarea pieţei de retail şi educaţia financiară.

În această etapă superioară a proiectului au fost continuate demersurile anterioare de eliminare a barierelor legale şi operaţionale din calea încadrării pieţei locale de capital ca piaţă emergentă, printre cele mai importante obiective atinse în derularea acestui proiect fiind: elaborarea unui pachet de acte normative acoperind ariile de reglementare aflate în competenţa ASF; revizuirea legislaţiei secundare în vederea armonizării ei cu noul cadru legal primar şi cu evoluţiile înregistrate la nivelul legislaţiei europene şi al pieţei de capital locale. ASF a emis o serie de reglementări cu impact deosebit asupra entităţilor şi operaţiunilor specifice pieţei de capital.

De asemenea, ASF mai menţionează eficientizarea şi fluidizarea operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare; extinderea posibilităţii de listare a emitenţilor pe pieţele externe; creşterea gradului de implementare a principiilor de guvernanţă corporativă la nivelul entităţilor din piaţa de capital; iniţierea procesului de constituire a unei contrapărţi centrale.

"Având în vedere că pe data de 26 septembrie 2019, FTSE Russell a anunţat că România va fi promovată la statutul de piaţă emergentă, ASF anticipează o mai mare vizibilitate a ţării noastre la nivel mondial pe 'radarul' investiţional al marilor investitori profesionali. Această decizie este de altfel şi o modalitate directă de a atrage pe piaţa de capital locală noi categorii de investitori, care în prezent nu investesc în pieţele de frontieră", se arată în comunicatul ASF.

Autoritatea dă asigurări că în perioada următoare va continua eforturile pentru realizarea obiectivelor aflate în desfăşurare în cadrul proiectului STEAM, monitorizând deciziile care urmează să fie luate în luna iunie 2020 de către MSCI privind o posibilă încadrare similară a Bursei de la Bucureşti în aceeaşi categorie a pieţelor emergente.