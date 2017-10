Tenis

Simona Halep a reușit prima victorie în fața Mariei Şarapova, în optimile de finală de la China Open (6-2, 6-2). După acest succes venit după șapte înfrângeri la rând suferite în fața rusoaicei, românca a spus că vrea doar să se bucure de reușită.

„A fost un meci mare. Cred că am jucat cel mai bun tenis împotriva ei. Am servit destul de bine. Acum se vede pe teren munca depusă după US Open. Sunt foarte fericită că am reușit să fac asta. Am bătut-o pentru prima dată și acum vreau să mă bucur de asta”, a declarat Simona Halep.

„Am jucat de multe ori împotriva ei și am simțit că pot să câștig, că pot să o bat, dar nu s-a întâmplat. Astăzi mi-am spus că e un alt meci, că trebuie să dau tot ce pot, că trebuie să rămân concentrată, calmă și pozitivă. Am făcut asta și m-a ajutat foarte mult”, a adăugat Simona Halep, cea care a spus că a încercat să aibă aceeași stare de spirit și înaintea jocului.

„Am fost foarte calmă, am râs alături de echipa mea, am făcut glume. Am fost relaxată și am simțit că progresez”.

„Nu mă simt ca și cum aș fi făcut ceva diferit sau special față de alte meciuri. Am făcut meciuri mari în timpul verii, dar astăzi a fost diferit doar pentru că am jucat împotriva ei și nu câștigasem niciodată. Asta a făcut momentul puțin special”, a mai precizat Halep despre succesul de miercuri, din optimile de finală de la China Open.

După victoria superbă obținută în fața Şarapovei, Simona a spus că a vorbit și cu Darren Cahill, antrenorul care nu a însoțit-o în acest an la turneele din China.

„Am vorbit și cu Darren și a fost fericit. Mi-a spus de multe ori că pot face asta. Astăzi am făcut-o, în sfârșit! Vreau doar să mă bucur de ce am realizat, iar mâine am timp să gândesc pentru ce urmează”, a mai spus Halep.

După prima înfrângere suferită în fața Simonei Halep, Maria Şarapova a lăudat jocul româncei. Pe de altă parte, rusoaica a susținut că nu s-a simțit în cea mai bună formă și nu a reușit să se ridice la nivelul evoluțiilor din precedentele meciuri contra actualului număr doi mondial.

„În primul rând, cred că ea a făcut un meci incredibil, probabil cel mai bun jucat de ea împotriva mea. Iar eu nu am fost în formă. Nu am văzut mingea la fel de bine. Nu m-am mișcat la fel de bine ca în precedentele meciuri împotriva ei. Ea a lovit consistent, nu a făcut multe greșeli neforțate, iar procentajul la serviciu a fost destul de ridicat. A făcut corect toate lucrurile”, a declarat Maria Şarapova, după meci, potrivit WTA Insider.