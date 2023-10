Kickboxing

Gala de kickboxing Colosseum Tournament 40, care s-a desfășurat zilele trecute în sala polivalentă din Baia Mare, i-a avut pe tabloul de concurs pe talentații luptători suceveni Bogdan Floriștean și Mihai Rusu, care în pofida tinereții lor au ajuns în postura de a lupta pentru centura mondială a organizației conduse de Gabriel Georgescu și Horia Rădulescu.

Bogdan Floriștean a fost implicat în piramida de patru a categoriei 65 de kilograme și s-a prezentat în ring în formă maximă. După ce l-a învins clar, la puncte, pe austriacul Benjamin Horvath în semifinale, sportivul originar din Valea Moldovei l-a zdrobit în meciul decisiv pentru titlu pe brăileanul Valentin Mavrodin, pe care l-a pus de trei ori la podea, în runda întâi.

„Pentru tot ce câștig în picioare îi mulțumesc lui Dumnezeu, în genunchi! A fost o seară magică pentru mine. Am reușit să îmi îndeplinesc visul de a cuceri centura mondială Colosseum Tournament. Mulțumesc sponsorilor și tuturor celor care au avut încredere în mine și promit să vă reprezint cu aceeași mândrie peste tot în lume”, a declarat proaspătul campion al categoriei 65 de kilograme.

În main-event-ul galei, Mihai Rusu a încrucișat mănușile cu ploieșteanul Daniel Dragomir, miza duelului fiind centura Colosseum Tournament a categoriei 61 de kilograme. Rusu a abordat lupta inteligent și era într-un ușor avantaj după primele două reprize. Un moment de neatenție avea să-l coste titlul, în runda a treia, atunci când adversarul l-a făcut KO cu un croșeu devastator, recepționat în bărbie.

„Poate vă așteptați să încep prin a căuta scuze și a spune că nu a fost seara mea. Dar nu am sa fac asta! În primul rând vreau sa le mulțumesc tuturor celor care au urmărit lupta și în special persoanelor care au bătut atâta drum, până la Baia Mare, pentru a mă susține. Am fost mai pregătit și mai antrenat ca niciodată, iar strategia pe care o pregătisem părea sa dea roade în prima parte a luptei, dar o secundă de neatenție poate schimba totul. România are un nou campion la 61 de kilograme, pe care vreau să-l felicit și frumos ar fi să o faceți și voi. Nu știu care este scopul tuturor acestor lucruri, dar cred că Dumnezeu încă are un plan cu mine. Până la noi vești, vă doresc tuturor multă sănătate și toate cele bune”, a precizat sportivul originar din Capu Câmpului.

La gala de la Baia Mare, care a fost transmisă în direct pe DigiSport și a avut în tribune peste 2.500 de spectatori, a fost prezent și suceveanul Cristi Varasciuc. Acesta a fost invitat la eveniment în calitate de ambasador al Colosseum Tournament.

„A fost o seară specială, în condițiile în care în cele mai importante meciuri ale galei au fost implicați sportivi suceveni. Bogdan Floriștean și-a îndeplinit visul de a deveni campion, făcând două meciuri mari. Din păcate, după ce a condus lupta din prima secundă, Mihai Rusu a fost prins cu o lovitură norocoasă și a pierdut trofeul mult dorit. Cu ocazia deplasării la Baia Mare am discutat cu colegii mei din Colosseum Tournament, Horia Rădulescu și Gabriel Georgescu, despre proiectul de anul viitor al galei de la Cetatea de Scaun. Am primit asigurări că la începutul lunii noiembrie vom primi vizita lor la Suceava și vom prezenta primele detalii ale evenimentului unic care se va desfășura în vara lui 2024”, a mărturisit Cristi Varasciuc.

Sportivii Bogdan Floriștean și Mihai Rusu se pregătesc la Suceava, la clubul „Pro Gym Mironescu”, sub atenta supraveghere a antrenorului Ovidiu Mironescu.