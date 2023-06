Tir cu arcul

La Predeal s-a desfășurat recent cea de-a treia ediție a Cupei Casei Regale la tir cu arcul. Sportivii de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți au avut o prestație de excepție, cucerind patru medalii de aur, trei de argint și două de bronz, intrând astfel în posesia marelui trofeu al Cupei Casei Regale.

Pe locul întâi s-au clasat Tiberiu Popescu și Gabriela Ciotău, la categoria de vârstă Under 13, precum și Octavian Popescu și Anda Halus, la Under 21. Poziția secundă le-a revenit sportivilor Amalia Fecioru (Under 21), Albert Galan și Andra Galan (Under 13). Pe treapta a treia a podiumului de premiere au urcat Magda Sofroni și Patrick Hrițcan, la categoria de vârstă Under 18.

De asemenea, judeţul nostru a fost reprezentat la Cupa Casei Regale și de gruparea CSM Suceava, prin sportivul Andrei Dănilă, care a câștigat medalia de aur la categoria seniori.

La finalul acestui concurs, antrenorii Ioana Covaliu și Andrei Dănilă au ținut să-i felicite pe sportivi pentru rezultatele obținute și să mulțumească pentru sprijin Clubului Sportiv Școlar Rădăuți, Clubului Sportiv Municipal Suceava și Primăriei Suceava.

Participanții competiției de la Predeal s-au bucurat de prezenta Principesei Sofia, în condițiile în care Federația Română de Tir cu Arcul se află sub Înaltul Patronaj al Casei Regale.