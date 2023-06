Determinare

Un tânăr sucevean, din Câmpulung Moldovenesc, a fost dat ca exemplu de reușită, zilele trecute, de către unul dintre cei mai puternici oameni din lume - secretarul Apărării Statelor Unite ale Americii, generalul Lloyd James Austin III.

Prezent la ceremonia de absolvire a tinerilor ofițeri ai US Naval Academy, cel mai elitist colegiu militar din America, generalul american l-a remarcat pe Georgel-Mădălin Savin, care flutura cu mândrie steagul României, ridicat cu ambele mâini deasupra capului.

Imaginea sa, cu nume și explicații referitoare la originea studentului străin care a terminat cu brio la o academie militară de top, a fost postată pe contul de socializare al secretarului Apărării Statelor Unite ale Americii, care a salutat apariția noii generații de ofițeri de marină.

În fiecare an, la US Naval Academy ajung, cu greu, cam 1.200 de studenți, din care maximum 60 internaționali, dar numai o parte rezistă.

În promoția de anul acesta, doar 1.050 sunt absolvenți. Iar unul e român.

De la poalele Rarăului pe imensele distrugătoare americane

„Dacă vrei să îl faci pe Dumnezeu să râdă, povesteşte-i despre planurile tale”, a spus Georgel-Mădălin Savin, citându-l pe Woody Allen (regizor).

Chiar dacă a visat de mic să devină ofițer, nu a crezut că asta urma să se întâmple la mii de kilometri distanță, la cea mai selectivă academie militară din Statele Unite ale Americii (doar 8-9 din 100 de înscriși sunt admiși).

Ofițerul de marină navală Georgel-Mădălin Savin este din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, unde este și renumitul Colegiu Național Militar „Ștefan cel Mare” (CNMSM), cu rezultate excelente.

Acolo a și început aventura sa în realizarea unei cariere militare, în 2015.

În 2018, când era în anul 4, Georgel-Mădălin Savin, care a dovedit că este unul dintre cei mai buni din promoția sa, a avut șansa să aplice pentru o academie din SUA.

„Am ales să aplic pentru United States Naval Academy (întotdeauna am considerat că marinarii au un farmec aparte – spune el zâmbind). Am reușit să trec toate testările și probele și în final am plecat în iunie 2019. Experiența a fost una de neuitat, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Pe oriunde am fost am avut grijă să le spun despre țara mea frumoasă, despre tradițiile și istoria noastră. Le-am demonstrat că noi, românii, suntem capabili de lucruri extraordinare și avem cu ce ne mândri. Am participat la diferite antrenamente pe distrugătoarele US Navy, cât și la diferite exerciții tactice cu US Marine Corps. Am studiat securitate cibernetică, specializare de care m-am îndrăgostit la prima vedere”, povestește tânărul sucevean, care pe 26 mai 2023 a absolvit, cu merite deosebite, United States Naval Academy.

Să devii cea mai bună versiune a ta, în fiecare zi

Experiența avută în SUA de tânărul câmpulungean a fost una complexă.

A avut parte de instruire strictă, menită să îl întărească, nu doar fizic, ci și psihic, a descoperit diferențe mari între oamenii de aici și cei de acolo, dar și între sistemele de învățământ.

„Academia îți impune un singur scop: să devii cea mai bună versiune a ta în fiecare zi. În perioada de pregătire instructorii încercau să te aducă la un punct în care pur și simplu aveai un <picaj nervos>.

Am terminat al 3-lea în compania mea la sfârșit de eveniment - am venit pregătit din CNMSM.

S-a creat o strânsă legătură cu profesorii mei din academie (în special cu cei din specializarea mea). Lucrarea mea de licență a fost publicată într-un jurnal de specialitate datorită profesorilor. Am fost o echipă extraordinară și am reuşit să aduc o contribuție domeniului. Am avut profesori superdedicați, mai ales că au văzut dăruirea și interesul de care am dat dovadă”, povestește Georgel-Mădălin Savin.

Visul american

Auzim adeseori de „visul american” și de fascinația pe care o stârnește „țara tuturor posibilităților”, dar pe lângă realizările de care ne minunăm și la care aspirăm, cu o oarecare invidie, sunt și alte aspecte care trebuie luate în seamă.

„Am vizitat cele mai mari orașe din țară, am văzut ce înseamnă gigantul american. Am întâlnit persoane extraordinar de iubitoare și văd că România se dezvoltă din ce în ce mai mult într-un asemenea stil.

Însă ce păstrăm noi, iar ei au uitat, sunt tradițiile. Vin dintr-un oraș în care tradițiile sunt la ele acasă. Americanii sunt foarte preocupați de viața cotidiană și uită să aprecieze simplitatea unui obicei, ca la noi.

Mulți mi-au spus că aduc energie în casa lor.

Am avut parte de oameni de o bunătate extraordinară, atât români, cât și americani. Eu zic că oamenii se iau mai mult după suflet decât după naționalitate sau alte trăsături. Oamenii care m-au susținut vor rămâne tot timpul într-un colț de suflet, separat... doar pentru ei”, a mai spus Georgel-Mădălin, care, în momentele în care trecea prin perioade mai grele, a găsit sprijin și putere în prieteni și în cele cu care a plecat de acasă în suflet și în minte – credință și cunoaștere.

Întoarcerea acasă

Poate mai surprinzător decât ce a realizat până acum este decizia pe care a luat-o după absolvire. S-a întors acasă. A ajuns la Suceava, după o călătorie îndelungată, obositoare, peste mări, țări și oceane.

„Sunt bucuros că m-am întors acasă și mă simt pregătit să fac parte din marea familie a Forțelor Navale Române și să împărtășesc altora din experiența mea.

Americanii jură să apere Constituția și tot ce înseamnă ea... un document care înglobează valorile lor. Eu am jurat credință patriei mele, România. Am jurat să îmi apăr țara chiar cu prețul vieții.

Sunt fericit că am lângă mine familia și prietenii mei și pot spune cu mâna pe inimă că nicăieri nu e ca acasă”, a declarat Georgel-Mădălin Savin, care e dornic să își slujească țara și să contribuie la o schimbare în bine.