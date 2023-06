Joi, 8 Iunie 2023 (09:35:25)

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Falcău - Brodina, judecat pentru că a coordonat o grupare care a dat spargeri cu prejudicii mari și foarte mari în Rădăuți și localități limitrofe, a fost pus în libertate de un complet de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava. Andrei-Alexandru Juravle a fost extrădat din Germania (în urma colaborării dintre autoritățile judiciare sucevene cu cele din Germania) în luna ianuarie a acestui an și de atunci se afla în arest preventiv. Traian Andronachi, avocatul care îl reprezintă pe Andrei-Alexandru Juravle, consideră că măsura este una corectă. ”Clientul meu nu poate influența în nici un fel cursul acestui dosar. Toate probele sunt la dosar, iar instanța a decis în mod cât se poate de normal că nu mai este justificată măsura arestului preventiv, motiv pentru care a fost instituită măsura controlului judiciar. Pot spune doar că am avut, am și voi avea încredere în înfăptuirea unui act de justiție nepărtinitor și echidistant”, a arătat avocatul Traian Andronachi.

A fugit din țară cu puțin timp înainte de a fi căutat de poliție

Andrei-Alexandru Juravle a fugit din țară cu puțin timp înainte ca polițiștii să aibă probe suficiente care să le permită să acționeze față de el. Juravle este considerat de polițiștii judiciariști cu experiență unul dintre cei mai versați hoți care au acționat în județul Suceava în ultimii ani. Iar prejudiciile produse de gruparea din care ar fi făcut parte, precum și modul de acțiune sunt argumente clare în acest sens.

Unul dintre motivele fugii ar fi fost legat și de trădarea complicilor, existând date la dosar că acesta colecta preferențial profiturile din furturi, fapt care i-a nemulțumit pe ceilalți membri ai grupării și i-a făcut să se revolte și să pună presiune pe el.

Prejudiciu de peste 500.000 de euro. La perchezițiile făcute hoților s-au ridicat sume mari de bani și patru mașini

Prejudiciul total al faptelor de furt pentru care este acuzat bărbatul de 35 de ani sau în care este bănuit de implicare în complicitate cu alți autori în ultima perioadă este estimat la peste 500.000 de euro.

Hoții din gruparea care l-ar fi avut drept lider pe Juravle sunt acuzați că în perioada aprilie-iunie 2022 s-au constituit într-o grupare infracțională specializată în infracțiuni de furt din locuințe și societăți comerciale, dezvoltând conexiuni infracționale, relații ierarhice și evoluând constant la nivel organizatoric în vederea documentării și săvârșirii infracțiunilor.

Conform unor informații făcute publice la vremea perchezițiilor, furturile au fost comise în Rădăuți, Mușenița, Calafindești, Putna, Brodina, Bălcăuți, Zamostea, Frătăuții Vechi. Prejudiciul produs prin furturile săvârșite în perioada aprilie-iunie 2022 era calculat atunci la peste 150.000 de euro și 150.000 de lei și peste 1,5 tone motorină, din vehicule grele. Dosarul a fost trimis în instanță în luna octombrie a anului trecut, iar acum se află pe rolul Judecătoriei Rădăuți.

Parte din bani erau ascunși în borcane

La perchezițiile derulate în luna iulie a anului trecut au fost indisponibilizate sume mari de bani, respectiv aproximativ 70.000 de euro și peste 120.000 de lei, circa 300 de litri de motorină, dispozitive special modificate pentru scoaterea combustibilului din rezervoare, precum și scule electrice provenite din săvârșirea de furturi.

O parte din bani erau ascunși în borcane.

De asemenea, au fost ridicate la percheziții patru autoturisme și o autoutilitară aparținând membrilor grupării și folosite la cele cel puțin 10 furturi pe care polițiștii au reușit să le documenteze.

Furturi atent pregătite, cu țintă clară, de la oameni cu bani mulți

Andrei-Alexandru Juravle a făcut parte din gruparea care acum câțiva ani a spart locuințele unor oameni de afaceri. În luna mai a anului 2018, el a intrat într-o casă din comuna Slatina, de unde a furat bani şi bijuterii din aur, prejudiciul reclamat fiind de 25.000 de lei.

Acesta a ispășit condamnarea pentru furturile mai vechi. El este acuzat că la aproximativ un an după eliberare a organizat noua grupare, cea care a acționat în perioada aprilie-iunie 2022.

Din nou, au fost furturi atent pregătite, s-a știut unde se acționează și de la cine sunt de furat bunuri valoroase sau sume mari de bani.

În 2013, Juravle a fost urmărit cu focuri de armă, după ce a sărit de la etajul unui bloc, de pe strada Bistriţei, în cartierul Obcini al municipiului Suceava. Tânărul era urmărit naţional şi fusese încercuit de poliţişti. Juravle a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a scăpa atunci, reuşind să sară de la etajul II. În timp ce fugea, acesta a fost împuşcat în picior de un poliţist.

Alți inculpați trimiși în judecată alături de Juravle. Cine a fost primul lider al grupării

Pe lângă Juravle, mai sunt considerați autori principali în cadrul grupării Vasile Cătălin Pleșca, Florin Lazor Pleșca și Gabriel Raul Iorga, toți din Dornești. Printre cei 9 trimiși în judecată se află și Pavel Corneliu Călinescu, tot din Dornești.

În 2016, pe când avea 42 de ani, bărbatul a fost săltat pentru mai multe furturi în bandă organizată, comise în perioada iulie-august 2013, într-o localitate din sud-estul Franţei. Suceveanul a fost pus sub acuzare pentru că ar fi comis furturi în complicitate cu mai mulţi bărbaţi din Africa de Nord.

Bărbatul a mai avut un mandat european de arestare emis și de autoritățile din Italia.

Bărbatul, care acum are 49 de ani, figurează cu un cazier impresionant, fiind foarte bine cunoscut de mai toți polițiștii judiciariști din Suceava.

De altfel, inițial, în această grupare Călinescu ar fi fost liderul.

”Gruparea infracțională s-a constituit în timp, prin participarea mai multor persoane care au gravitat inițial, în funcție de interese proprii sau momente de oportunitate, în jurul unui bărbat de 49 de ani, din comuna Dornești, condamnat de-a lungul timpului atât în Romania cât și în străinătate pentru furturi cu prejudicii mari și care se bucura de notorietate în lumea infracțională”, se arată în comunicatul oficial al Poliției.

Pe lista celor trimiși în judecată se mai află și Iulian Haraseniuc, fiul lui Călinescu.

Inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.