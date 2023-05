Fotbal

Foresta va juca miercuri după-amiază, începând cu ora 18.00, în deplasare, cu CSM Râmnicu Sărat, manșa tur a semifinalei barajului pentru promovarea în Liga a II-a.

„Faptul că am ajuns în această postură este rodul muncii noastre de un an de zile. Am studiat adversarul atât pe viu, cât și în ședințele de analiză video, și pot spune că vom întâlni o echipă care primește greu gol, muncitoare și deosebit de agresivă, în special în confruntările de pe teren propriu. De asemenea, formația din Râmnicu Sărat are în componență 5-6 jucători de Liga a II-a, care pot face diferența. Cred că echipa buzoiană ne este superioară din punct de vedere tehnic, însă noi putem compensa prin atitudine și spiritul de luptă. Problema noastră este că am avut mulți jucători accidentați în această primăvară, fiind nevoiți să schimbăm constant 3-4 fotbaliști de la o etapă la alta. Este dificil să reintri în ritm atunci când se revine după accidentări și sper ca Filip, Chika, Ilie și mai ales Makongo să arate bine din punct de vedere fizic la ora partidei”, a declarat antrenorul Dorin Goian.

Principalul Forestei a mai spus că se așteaptă la două meciuri echilibrate.

„Astfel de confruntări, cu asemenea încărcătură, nu au niciodată o favorită certă. Cred că ambele echipe pornim cu șanse egale, diferența urmând să fie făcută de micile detalii. Mergem la Râmnicu Sărat cu încredere, hotărâți să scoatem un rezultat bun. Vor fi două meciuri echilibrate și sunt sigur că soarta calificării se va decide sâmbătă, cu începere de la ora 17.30, în jocul retur de pe Areni”, a concluzionat Dorin Goian.

În cazul în care va trece de CSM Râmnicu Sărat, Foresta va întâlni în finala barajului de promovare învingătoarea dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Metalul Buzău, tot în dublă manșă, pe 3 și 7 iunie.