Premiul I

Andreea Bahan, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, și-a adjudecat Premiul I în cadrul NextLab.Tech, „cel mai avansat concurs național de robotică pentru elevii din România”, potrivit organizatorilor.

Adolescenta a construit și a programat un robot capabil să parcurgă un labirint, acesta urmând traiectoria corectă cu ajutorul unui senzor ultrasonic și pentru măsurarea obstacolelor.

Construirea dispozitivului a durat circa două luni, kitul de robotică fiind pus la dispoziție de organizatorii concursului.

Eleva a fost îndrumată de profesorul de fizică Ilie Cosovan, tot el fiind cel care i-a transmis Andreei microbul pentru acest domeniu, pentru robotică, tehnologie și i-a recomandat să își testeze abilitățile și cunoștințele în cadrul competiției.

„Prima etapă a concursului a fost reprezentată de un test online cu probleme de informatică, programare. Ulterior, am primit kitul robotului Miro pentru cea de-a doua etapă a concursului. L-am programat, acesta și-a îndeplinit misiunea și am obținut Premiul I și un laptop. Consider că acest premiu încununează toata munca depusă până acum si îmi oferă motivația de a continua pe acest drum. De asemenea, doresc să îi mulțumesc profesorului meu coordonator Cosovanu Ilie datorită căruia a fost posibilă obținerea premiului”, a menționat Andreea.

Eleva va susține în această vară evaluarea națională, ea dorind să urmeze în continuare cursurile liceului din Solca, clasa matematică informatică.

„De aici au pornit mulți elevi cu aspirații înalte care în urma efortului depus, perseverenței și dăruirii au reușit să obțină premii importante la nivel național, chiar internațional și să fie admiși la universități de prestigiu din țară, având în prezent meserii nobile. De aceea consider că în această școală pot face în continuare performanță având în același timp familia aproape și profesorii care m-au sprijinit până acum”, a mai punctat Andreea.