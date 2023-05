Lansarea filmului Thor: Love and Thunder, bazat pe celebrul personaj Thor, supererou din cadrul Marvel Comics, s-a produs în iulie 2022, după amânări determinate de criza din domeniul sănătății publice care a marcat anii trecuți, cu efecte nedorite inclusiv în cinematografia americană.

Produs de Marvel Studios și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures, filmul cu Thor din 2022, al 4-lea din serie și al 29-a producție din Universul Cinematic Marvel., s-a bucurat de succes, astfel că este de așteptat să existe o continuare într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Primul film cu Thor a fost cel din 2011, urmat de Thor: Întunericul, 2 ani mai târziu. În 2017 s-a lansat Thor: Ragnarok, astfel că a fost o pauză de 5 ani până la momentul în care publicul a putut viziona cel mai recent film cu popularul supererou.

Thor este cunoscut în mitologia popoarelor germanice drept zeul asociat cu fulgerul și tunetul, dar și cu puterea, având un rol pozitiv în legătura cu oamenii, cărora le oferă protecție. Emblema este cunoscutul ciocan al lui Thor, denumit Mjölnir. Acest ciocan este prezentat drept una dintre armele cele mai de temut, capabile chiar să niveleze munții.

Cum a evoluat franciza Thor

Franciza Thor s-a extins abia în ultimii ani, de la benzi desenate ajungându-se la o serie de 4 (până acum!) filme americane de succes. Nu putea lipsi un joc video lansat chiar în anul în care publicul a putut să privească în cinematografe primul film cu Thor, 2011. Ne referim desigur la Thor: God of Thunder de la Sega, dezvoltat pentru consolele de jocuri PlayStation, Xbox și Nintendo.

Mai nou, în 2021, în contextul așteptării de către public a filmului Thor: Love and Thunder, pasionații de sloturi Megaways au primit un nou titlu în colecția de păcănele online: Power of Thor Megaways, lansat de Pragmatic Play. Thor și ciocanul său emblematic sunt evident parte din ilustrațiile acestui joc de cazino pe internet.

Thor 5, continuarea aventurii

După ce în cel de-al patrulea film de acțiune al seriei, personajul principal s-a confruntat cu unul dintre cei mai puternici adversari ai săi de până acum, îngrozitorul Gorr, este de așteptat ca Thor să aibă parte de aventuri cel puțin la fel de intense în filmul cu numărul 5.

Iată cum prezentau cei de la studioul Marvel titlul Thor: Love and Thunder: "Filmul îl găsește pe Thor într-o călătorie diferită de tot ceea ce a avut de înfruntat vreodată – o căutare a păcii interioare. Dar retragerea sa este întreruptă de un ucigaș galactic cunoscut sub numele de Gorr, care urmărește să măcelărească zeii. Pentru a combate amenințarea, Thor apelează la ajutorul reginei Valkyrie, al lui Korg și al fostei iubite Jane Foster, care – spre surprinderea lui Thor – își mânuiește în mod inexplicabil ciocanul său magic, Mjölnir, ca cel al lui Thor".

Producția Thor 5 nu a fost încă anunțată oficial, așadar este puțin probabil ca un astfel de film să apară mai devreme de anul 2026. În declarații făcute în mass-media în ultima perioadă, Chris Hemsworth, actorul care îl interpretează pe legendarul supererou de la Marvel, a explicat că este deschis să joace într-o continuare a seriei, dar doar dacă povestea unui viitor film va avea o calitate cel puțin la fel de bună ca a precedentelor. De asemenea, a explicat că Thor 5, dacă va exista, este probabil să fie ultimul film în care el va juca rolul principal.

Thor: Love and Thunder (Thor: Iubire și Tunete), film de acțiune - aventură cu supereroi, i-a avut în prim-plan pe actorii Chris Hemsworth (Thor), Christian Bale (Gorr), Natalie Portman (Jane Foster), Elsa Pataky (Wolf Woman), Taika Waititi (Korg), Tessa Thompson (Valkyrie). Merită menționată și prezența lui Russell Crowe, în rolul lui Zeus. De asemenea, Vin Diesel apare în rolul lui Groot.

După ce a lipsit din Thor: Ragnarok, Natalie Portman a revenit în franciza Thor în partea a 4-a a seriei, o prezență mult discutată de fani în mediul online, în social media. Actriță foarte talentată, Natalie Portman, care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal în anul 2011 cu producția Black Swan, este cunoscută publicului inclusiv din filme precum Leon (1994), No Strings Attached (2011), Love and Other Imposible Purssuits (2009) sau Closer (2004). Este foarte probabil să o revedem pe Natalie Portman într-un viitor film Thor 5 în următorii ani.