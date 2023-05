În clase

Trei unități de învățământ din județ au refuzat să se alăture grevei generale declanșate pe 22 mai și își continuă activitatea în ritmul normal.

Este vorba despre Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver” Suceava, Liceul „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni și Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Câmpulung Moldovenesc, angajații celor trei instituții optând să-și continue activitățile de la clasă.

Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver” Suceava este una dintre cele mai mari unități preșcolare din județ, cu peste 600 de preșcolari în evidențe, și care are în subordine și Grădinița „ABC” Suceava.

Cei 76 de angajați – educatori, personal auxiliar și nedidactic – nu au dorit să adere la această formă de protest, în contextul în care anul școlar a fost fracționat în repetate rânduri de zile libere, punți între zile deja libere și weekenduri, iar în perioada imediat următoare vine încă o minivacanță.

Prof. Maria Matei, directoarea GPP „Gulliver”, a menționat că „datoria și menirea noastră este de a lucra cu copiii, copii care la vârsta grădiniței au nevoi suplimentare, atenție specială și care nu trebuie să fie afectați de aceste acțiuni. Consider că ar fi o lipsă de respect pentru ei, pentru părinții care ne-au susținut și care au ridicat alături de noi această unitate de învățământ. De asemenea, în perioada următoare sunt o serie de competiții specifice învățământului preșcolar, pentru care noi, copiii și părinții am investit și ne-am pregătit enorm”.

Maria Matei a mai subliniat faptul că nici una dintre revendicările trimise prin sindicate nu face referire la învățământul preșcolar.

De exemplu, aceasta a mai menționat că educatorii din preșcolar, care au gradul I, nu beneficiază de reducere de normă de două ore, precum colegii lor din școli, acest lucru fiind trecut cu vederea de cei care au formulat revendicările grevei.

„Încetează contractul colectiv de muncă, bani cine le dă?”

La Liteni activitatea de la clasă este întreruptă doar de manifestările dedicate sărbătoririi Zilelor liceului. În cadrul unității învață aproape 1200 de elevi și sunt angajate 86 de persoane.

Demis Maranda, directorul Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”, a menționat: „Nu facem grevă pentru că nu au vrut profesorii. Nici nu am discutat aspectul acesta cu ei, oricine este liber să facă, dar nu au vrut pentru că se gândesc la examenele naționale. Am avut în această perioadă și Zilele Școlii, cu activități programate de mult, de la începutul anului, când nici nu se vorbea de grevă. Este vorba de Zilele Liceului Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu>, eveniment legat de o distincție acordată de Regele Carol I boierului Iorgu Vârnav Liteanu, în jurul datei de 27 mai 1882. Ca sindicate, trebuiau să se organizeze, să semneze niște hârtii, dar nu a dorit nimeni. Ei și acum sunt la activități, toată lumea este la școală. Puteți întreba și profesorii, nu am făcut presiuni, fiecare este liber să facă grevă, însă nimeni nu a vrut. Încetează contractul colectiv de muncă, bani cine le dă? Puțini, câți sunt acolo, vă dați seama, când ai intrat în grevă, încetează contractul de muncă”.

„Avem și noi suficiente motive să protestăm”

La Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" (unitate care aparține de Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc), niciun angajat din cei 36 nu a fost de acord cu declanșarea grevei.

„Înainte de a expune motivele pentru care am ales să nu participăm la grevă, am vrea să subliniem că suntem de acord cu toate revendicările care fac obiectul acestui protest. Nu ne-am alăturat grevei, deocamdată, deoarece considerăm că vârsta copiilor nu permite doar supravegherea lor. Acest tip de grevă, doar cu supravegherea copiilor, nu ar produce efecte decât asupra personalului din grădiniță: muncim și nu suntem plătiți. Părinții nu sunt afectați de această formă de protest deoarece copiii de vârstă preșcolară nu pot sta 10 ore fără să facă activități. Ca urmare, am intra în grevă doar în condițiile în care unitatea noastră de învățământ s-ar închide pentru copii în timpul programului. Avem și noi suficiente motive să protestăm”, a arătat Iulieta Bradu, liderul grupei sindicale GPP "Căsuța Piticilor”.