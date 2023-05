Patru fălticeneni au obţinut medalii la Campionatul Naţional de Qwan Qi Do

Performanță

În zilele de 13 şi 14 mai, la Bacău, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Qwan Qi Do pentru Juniori, Seniori şi Veterani, competiţie care a reunit 210 sportivi legitimaţi la 25 cluburi sportive din 9 judeţe.

Clubul Kim Long Dao din Fălticeni a fost prezent cu şase sportivi, cinci juniori şi un senior, alături de instructorul Marius Maxim şi arbitrul Eliza Florea. Cei şase sportivi au concurat la nouă probe şi au urcat pe podiumul de premiere la trei dintre ele: Locul al III-lea prin sportivul Ştefan Apopii la proba de thao quyen (tehnica individuala), 16-17 ani masculin; Locul al III-lea prin echipa formată din Ioana Maxim şi Denisa Maria Burlui la proba de giao dau (luptă), 16-17 ani, feminin; Locul al II-lea prin echipa formata din Ştefan Apopii şi Petru-Rareş Cocean la proba de giao dau (luptă), 16-17 ani, masculin.

„Sunt foarte mulţumit că ne-am atins obiectivul, acela de a urca pe podium cu echipele de luptă la categoriile foarte disputate. Am reuşit să învingem cluburi foarte puternice din întreaga ţară. Am fost din nou la un pas de titlul naţional, dar sunt foarte mulţumit şi cu această clasare, deoarece la această categorie nu am urcat niciodată pe podium la masculin. De obicei fetele noastre erau cele care reușeau clasări spectaculoase.

Ca o concluzie pentru acest an competiţional, consider că a fost anul cu cele mai multe reuşite din toată existența clubului, lucru care mă bucură nespus şi îmi dă speranţe la rezultate la fel de bune pentru anii următori”, ne-a spus instructorul Marius Maxim.

Campionatul Naţional de Qwan Qi Do pentru Juniori, Seniori şi Veterani a fost ultimul mare concurs din actualul sezon competiţional. În perioada următoare, pentru practicanţii artelor marţiale din urbea de pe Şomuz urmează un alt test important, examenul de centură.