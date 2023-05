Arte marțiale

Federaţia Română de Arte Marţiale a organizat la sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 6-7 mai 2023, la Bacău, o nouă ediţie a Campionatului Naţional de Qwan Ki Do. Au participat 535 de copii cu vârste între 7 și 15 ani, care au concurat în probele de song luyen (tehnici cu partener) și giao dau (luptă). Clubul Kim Long Dao din Fălticeni a participat la această competiţie cu un număr de 31 sportivi înscrişi la 16 probe, fiind al patrulea club din ţară ca număr de participanţi. Dovedind o bună pregătire, sportivii pregătiţi de antrenorul Marius Maxim au urcat de 8 ori pe podiumul de premiere: Locul II şi titlul de vicecampioni naţionali la proba de giao dau, categoria 7-8 ani, masculin, grade roşii, prin sportivii Damian Moroşanu şi Răzvan Radu; Locul II şi titlul de vicecampioni naţionali la proba de giao dau, categoria 11-12 ani, feminin, centuri violet, cu sportivele Andreea Apostol, Maria - Magdalena Hrescu şi Andreea Halmaghi; Locul II şi titlul de vicecampioni naţionali la proba de giao dau, categoria 13-15 ani, masculin, grade albastre cu sportivii Iustin - Antonio Mitu, Ioan Hlihor şi Rareş Dochia; Locul III la proba de giao dau, categoria 11-12 ani, masculin, centuri violet cu sportivii Gabriel Bejenaru, Matei Paşinciuc şi Rareş Adamovici; Locul III la proba de song song luyen, categoria 9-10 ani, mixt, grade roşii, cu sportivii Sofia Crăciun şi Andrei Graur; Locul III la proba de song luyen, categoria 11-12 ani, feminin, grade roşii, cu sportivele Claudia Graur şi Gabriela Lupu; Locul III la proba de song luyen, categoria 11-12 ani, mixt, grade roşii, cu sportivii Gabriela Lupu şi Sebastian Căluşeriu; Locul III la proba de song luyen, categoria 13-15 ani, feminine, grade albastre cu sportivii Elena Veronica Pădurariu şi Carmen Ionela Călușeriu.

Jumătate dintre copii au participat pentru prima dată la un campionat național

Instructorul de arte marțiale Marius Maxim a declarat: “Nu mi-am atins obiectivul de a aduce un titlu naţional acasă, dar consider că a fost destul de reuşită prestaţia sportivilor noştri, ţinând cont că jumătate dintre copii au participat pentru prima dată la o competiţie de asemenea anvergură. Sigur că se putea mai mult, nu vreau să văd partea goală a paharului, că am pierdut trei finale, ci partea plină, suntem pe locul II în ţară la câteva categorii dintr-un număr atât de mare de echipe (22 echipe la copiii de 7-8 ani, 10 echipe la feţe cu centuri violet 11-12 şi 18 echipe la băieţii de 13-15 ani). Trăgând linie şi făcând socoteală după cele două competiţii de copii, cea din martie, de la Botoşani, unde am obţinut 11 medalii şi cea de acum, de la Bacău, cu 8 medalii, avem un total de 19 medalii până în prezent, ceea ce este un record pentru clubul nostru. Pentru mine a fost şi o primă verificare pentru selecţia sportivilor care vor participa anul viitor la Campionatul European de Qwan Ki Do copii şi juniori, ediţia 2024, care se va desfăşura în Franţa şi la care cu siguranţă vom participa.

Doresc să mulţumesc părinţilor pentru încrederea şi sprijinul acordat şi cu siguranţă vom reuşi şi la următoarele competiţii să obţinem rezultate deosebite.

Săptămâna aceasta, în zilele de 13-14 mai, se va desfăşura la Roman Campionatul National de Qwan Ki Do Juniori 1, Seniori şi Veterani, competiţie la care vom participa şi sper să ne întoarcem cu noi medalii”.