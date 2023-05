Soluție

Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat că această formațiune politică propune o reorganizare guvernamentală cu 15 ministere și câte un secretar de stat pentru fiecare minister. Marian Andronache a precizat că România are nevoie, în momentul de față, de un Guvern mai suplu și mai eficient. „PMP propune o reorganizare în așa fel încât Guvernul să aibă maxim 15 ministere, un singur vicepremier, cu portofoliu, și câte un secretar de stat pentru fiecare minister în parte, cu două excepții, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Dorința de a construi câte un culcuș călduț oricărei pile de partid ne-a adus în punctul în care avem aproape 200 de secretari de stat sau funcții asimilate poziției de secretar de stat. Nicăieri pe planetă nu există o asemenea inflație de posturi de decizie la nivel înalt”, a precizat Andronache. El consideră că reducerea acestui aparat guvernamental este și o chestiune de putere a exemplului. „Este absurd să ceri acest lucru instituțiilor din subordine cât timp tu nu ești dispus să faci același lucru și vii cu măsuri superficiale de reducere a numărului de angajați, fără să umbli la fundamentul problemei”, a declarat președintele PMP Suceava. El a declarat că problema nu este numai salariul de aproape 20.000 de lei pe care cetățenii îl plătesc secretarilor de stat, ci faptul că fiecare dintre aceștia își construiește aproape „o curte regală” în jurul său. Astfel, Marian Andronache a afirmat că un secretar de stat are dreptul la mașină cu șofer, locuință de la RA-APPS, beneficiază de sume forfetare și de protocol și poate angaja până la cinci consilieri. „Guvernul poate foarte bine să funcționeze cu câte un secretar de stat per minister. Din această perspectivă, propunerea PSD – PNL de a reduce cu doi numărul consilierilor reprezintă doar praf în ochi. Dacă un Guvern ca al Franței poate funcționa cu 29 de secretari de stat, Executivul României poate să aibă doar 15 fără să fie generate probleme în procesele decizionale”, a încheiat Marian Andronache.