Decizie

Cătălin Cimpioași, cunoscut mai mult sub numele de ”Cimpa”, a scăpat de măsura controlului judiciar. Decizia a fost luată de un complet de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava și nu face altceva decât să confirme soluția pronunțată anterior la Judecătoria Suceava. Aflat sub control judiciar de aproximativ 7 luni, semiinterlopul ”Cimpa” nu mai are acum nici un fel de restricție. Bogdan Voronca, avocatul care îl reprezintă, a spus că decizia este una ”firească în contextul probelor propuse de acuzare”. În același dosar a fost ridicat controlul judiciar și față de fiul lui ”Cimpa”, Alexandru Cimpoiași. Cei doi se aflau sub control judiciar într-un dosar de anul trecut în care au provocat un scandal în municipiul Suceava.

La mijlocul lunii martie, ”Cimpa” a fost oprit în trafic, dar a refuzat să sufle în aparatul etilotest și în cel drugtest, motiv pentru care polițiștii, ajutați de ”mascați”, l-au dus la spital pentru a-i fi prelevate probe de sânge. Probele de sânge au demonstrat că nu consumase băuturi alcoolice, iar analizele pentru droguri trimise la laboratorul IML Iași nu au venit nici până în ziua de azi. Neoficial, individul care terorizează zona ”Albina” ar fi consumat canabis. Acum aproape două luni, ”Cimpa” a fost amendat cu 1.305 lei. Mai mult, pentru foliile pe care le avea pe geamurile autovehiculului pe care îl conducea când a fost oprit în trafic, Cimpoiași a rămas fără numerele de înmatriculare. De asemenea, i s-a reținut certificatul de înmatriculare, iar pentru a recăpăta dreptul de a circula cu acest autovehicul pe drumurile publice trebuie să se reautorizeze la Registrul Auto Român.

În actualul context, respectiv lipsa rezultatului analizelor la droguri, anchetatorii nu mai pot solicita înlocuirea controlului judiciar pentru că acesta a fost ridicat deja de judecători. Este greu de crezut că, chiar dacă se va confirma consumul de canabis, ”Cimpa” va mai ajunge în arest preventiv. Practic, și de această dată a reușit să se strecoare și să scape de consecințele legii.