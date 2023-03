Reușite

Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” din municipiul Botoşani a găzduit, în perioada 4-5 martie, întrecerile Campionatului Naţional de Qwan Ki Do (thao quyen –tehnică individuală şi thao quyen sincron) destinat categoriilor „copii – vârsta 4-8 ani”, „juniori mici – vârsta 9-12 ani” şi „juniori II – vârsta13-15 ani”.

Campionatul Naţional de la Botoşani, una dintre cele mai mari competiţii de acest gen prin numărul mare de participanţi, 753 de sportivi (345 la probele feminine şi 408 la cele masculine), proveniţi de la 28 de cluburi de profil din toată ţara, a fost organizat de Departamentul Qwan Ki Do din cadrul Federației Române de Arte Marţiale (FRAM), sub egida Ministerului Sportului, în colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Arte Marţiale Botoşani, Clubul Sportiv Dao Botoşani şi Clubul Sportiv Sinh Dau Botoşani.

Printre cluburile din România care au avut sportivi înscrişi în competiţie s-a aflat şi Clubul Kim Long Dao din Fălticeni, cu 49 de participanţi.

Instructorul Marius Maxim, cel care se ocupă în municipiul Fălticeni de pregătirea copiilor şi tinerilor în acest sport, ne-a spus: „Practicanţii de qwan ki do legitimaţi la Clubul Kim Long Dao au reprezentat cu cinste municipiul Fălticenişi judeţul Suceava la acest eveniment grandios, cucerind în total la categoriile la care au participat 11 medalii, din care una de aur, două de argint şi restul de bronz. Ediţia a fost o reuşită, nivelul competiţional a fost unul foarte ridicat, dar mă bucur că am obţinut rezultate bune, în principal datorită dorinţei de pregătire a copiilor pentru a participa la o competiţie şi susţinerii părinţilor. Am avut un număr record de participanți pentru clubul nostru. Consider că a fost şi o experienţă importantă pentru toţi sportivii, dar mai cu seamă pentru cei care au participat pentru prima dată”.

Locul 1 – Hlihor Ioan, categoria 1 CAP albastru, 13 ani, masculin

Locul 2 – Creangă Darius, categoria 4 CAP roşu, 11 ani, masculin

Locul 2 – Cervinski Ana, categoria 1 CAP albastru, 14 ani, feminin

Locul 3 – Grigoriu Luca, categoria Debutanţi, 6 ani, masculin

Locul 3 – Pârvu Adrian, categoria Debutanţi, 6 ani, masculin

Locul 3 – Tunsu Diana, categoria 2 CAP roşu, 11 ani, feminin

Locul 3 – Dumitru Delia, categoria 2 CAP roşu, 11 ani, feminin

Locul 3 – Toma Sofia, categoria Debutanţi, 9 ani, feminin

Locul 3 – Adamovici Rareş, categoria 12 ani, Centură violet 3 CAP alb, masculin

Locul 3 – Vacaru Matei, categoria 1 CAP roşu, 11 ani, masculin

Locul 3 – Crăciun Alexia, categoria 1 CAP roşu, 12 ani, feminin