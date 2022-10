Rugby

Echipele locale de rugby au revenit în teren după trei săptămâni de pauză pentru etapa a IV-a a play-out-ului Ligii Naționale, evoluând în deplasare.

Rugby Club Gura Humorului a jucat cu CSM Galați, iar humorenii le-au făcut viața grea gazdelor.

Meciul a avut un parcurs atipic, gazdele conducând cu 21-0, după care oaspeții au revenit fulminant, 21-24. În minutul 72, humorenii erau cu avantaj pe tabelă, aproape de un rezultat mare. Din păcate, pe final, profitând și de inferioritatea numerică a oaspeților, CSM Galați a reușit două eseuri și s-a impus cu 33-24.

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu nu și-a putut ascunde regretele după acest meci:

„Am revenit foarte bine în joc după începutul prost, am condus apoi jocul și este frustrant că nu am reușit să obținem puncte, exact cum s-a întâmplat și în deplasarea de la Năvodari. Cine vrea să remarce însă partea bună poate observa că anul trecut pierdeam la Galați la 50 de puncte diferență și acum am fost aproape de victorie. Cam la fel a fost și în deplasarea de la Năvodari. Trebuie însă să acumulăm și puncte, sperăm să o facem etapa viitoare”.

În meciul de la Galați, raportul de eseuri a fost de 5-4 pentru gazde.

Pentru RC Gura Humorului au înscris eseuri Antonesi, Popescu, Buiciuc, Schwartz, plus două transformări Popescu.

CSM Bucovina Suceava a evoluat, tot duminică, pe terenul unui adversar tradițional, RC Bârlad. Chiar dacă au pierdut clar (57-7) sucevenii au condus cu 7-0.

„Am început bine, am înscris primii și am ținut de scor până prin minutul 20. Din păcate, de prin minutul 20 am luat trei eseuri la rând, iar băieții au căzut și fizic, dar și psihic”, a declarat antrenorul Marcel Crețuleac.

La acest moment, CSM Bucovina Suceava este pe locul VI în clasament, iar RC Gura Humorului pe VIII, însă diferențele de puncte sunt deocamdată mici, iar o etapă-două pot schimba radical clasamentul.

Sâmbăta viitoare, ambele echipe locale vor juca acasă, CSM Bucovina Suceava cu CSM Galați, iar RC Gura Humorului cu RC Grivița București.