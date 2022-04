Fotbal copii

Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale Nr. 8 din Suceava a avut un parcurs foarte bun la ediția din acest an a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru învățământul primar. Echipa antrenată de Adrian Cerlincă și Eduard Brînzei a câștigat faza județeană a competiției după ce a dispus pe rând de echipele școlilor Nr. 9 din Suceava, Bosanci, Nr. 10 din Suceava, „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc și Cajvana.

„La faza pe zona Moldovei am căzut într-o grupă foarte grea, în care am avut meciuri foarte solicitante cu campioanele județelor Botoșani și Iași, însă am reușit să ieșim învingători. Din păcate, copiii au resimțit oboseala acumulată în finala cu reprezentanta Bacăului, unde a trebuit să ne recunoaștem învinși cu scorul de 3-1, după un joc foarte echilibrat. Trăgând linie, copiii au avut o comportare meritorie la această competiție, pentru care merită felicitări”, a declarat profesorul Adrian Cerlincă.

Echipa Școlii Gimnaziale Nr. 8 din Suceava s-a bazat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar pe următorul lot de jucători: Matei Darea, Ioan Bodnari, Vasile Ștefan Bodnari, Vasile Gabriel Cîmpan, Gheorghiță Ștefan Simion, Luca Gheorghe Cernăuțean, Andrei Apătean, Eduard Andrei Titu, Sebastian Gabriel Pușcaș și Mihai David Rîpan.