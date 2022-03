Andrei Ostrovanu are o carieră remarcabilă în kick-boxing

Kick-boxing

Suceveanul Andrei Ostrovanu, unul dintre cei mai bine cotați luptători de kick-boxing din țara noastră, a câștigat de o manieră impresionantă meciul disputat sâmbătă seară, la Newcastle, împotriva englezului Jack Bullock, sportiv care avea înaintea acestei confruntări un palmares de 13 victorii și o singură înfrângere la categoria 76 de kilograme.

„Nu pot fi decât fericit după prima mea victorie din acest an, mai ales că am încheiat meciul printr-un KO în runda întâi. Mă bucur că am debutat cu dreptul în ring, la Newcastle, un oraș drag mie. Sunt pregătit pentru orice adversar și aștept cu încredere meciurile viitoare”, a declarat luptătorul în vârstă de 29 de ani.

Andrei Ostrovanu a disputat până acum 47 de meciuri la profesionişti, cu un istoric de 38 de victorii, 8 înfrângeri şi o luptă terminată la egalitate. Acesta a început să practice kick-boxul la vârsta de 18 ani, la clubul sportiv Devencea Suceava, sub îndrumarea antrenorului Nicolae Moroşan, cu care a reuşit să se evidenţieze pe plan naţional şi internaţional la nivel de amatori şi semiprofesionişti. În prezent, Ostrovanu se pregăteşte împreună cu antrenorul Alin Bălașa la clubul Ayo Gym, din Baia Mare.