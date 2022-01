Fotbal

Reunirea lotului Forestei s-a produs miercuri după-amiază la stadionul Areni, prima ședință de pregătire condusă de antrenorul Ionuț Moșteanu fiind programată în dimineața zilei de joi. Dintre jucătorii vechi, C. Mihăescu, Cimbru, Botezatu, Arnold, Ilie, Samson, Netbai, Chika, Martin, I. Mihăescu, Popovici, Crap, Olowaseun și Hostiuc s-au prezentat la prima întâlnire din acest an, în vreme ce Dorobanțu, Chelari și Celeadnic urmau să sosească miercuri seară. Acestora li se alătură și trei juniori veniți în probe, este vorba de Marius Manole (Dinamo-Auto Tiraspol), Dennis Maihofer (ex. LPS Suceava) și Eduard Galiț (FC Botoșani).

În ce-l privește pe Makongo, este așteptat să se întoarcă din Camerun la jumătatea lunii ianuarie.

De asemenea, conducerea de pe Areni a anunțat că-i va rezilia contractul atacantului basarabean Serghei Trofan.

După o scurtă reacomodare la efort, „galben-verzii” vor pleca într-un stagiu de pregătire centralizată în Croația, acolo unde au programate patru meciuri amicale, cu HNK Sibenic (Croația), NK Istra (Croația), OFK Zarkovo (Serbia) și Lokomotiv Zagreb (Croația).

Calificată matematic în play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a, Foresta va relua campionatul pe data de 12 martie, cu un meci pe terenul vecinilor de la Șomuz Fălticeni.