Credință și continuitate

Tradiția păstrată de către pompierii voluntari din Bosanci împreună cu localnicii din această mare așezare, de a confecționa cruci și altare de gheață în preajma marii sărbători a Botezului Domnului, a fost după îndelungi căutări și mari eforturi respectată cu sfințenie și în acest an. Ploaia și apoi vremea foarte caldă de la sfârșit și început de an au topit gheața acumulată, din care pompierii clădeau altarele de cruci în curțile bisericilor din comună. După două zile lungi de deplasări și căutări, gheața mult râvnită a fost scoasă din albia unor iazuri montane la Moldovița și adusă miercuri după-amiază la Bosanci, unde s-a început lucrul.

Gheața groasă de circa 22 cm scoasă din apa lacului a ajuns la Bosanci cu o grosime de doar 15 cm, din cauza căldurii nefirești. Contra cronometru, pompierii voluntari ajutați de gospodari ai satului s-au pus repede pe treabă. Au realizat câte o cruce simplă fixată pe un suport de gheață pentru bisericile din comună, începând cu biserica ”Sf. Parascheva” din satul Cumpărătura și continuând cu bisericile ”Adormirea Maicii Domnului” din dealul Bosanciului și ”Sf. Gheorghe”, situată în centrul comunei. Fierăstraiele mecanice au început să dea gheții forme de cruci trilobate, în cadrul unor altare mult mai modeste față de ultimii ani, când gheața a fost mai mare și mai groasă. Șabloanele au marcat forma și încet crucile au prins contur și au fost montate pe suporții de gheață din curtea bisericilor. În jurul lor, în ziua Botezului Domnului credincioșii se vor aduna pentru slujba de sfințire a apei.

Un traseu al gheții de sute de kilometri, plin de obstacole

Procurarea gheții a fost o adevărată provocare pentru pompierii bosânceni, care nu au acceptat pierderea unei tradiții de zeci de ani. ”De unde am luat-o noi, din Moldovița, era deja mare cerere și aglomerație. Am intrat să o scoatem din apă, a crăpat gheața, trei dintre noi au căzut în apă și s-au udat până la brâu. Gheața era foarte fragilă și crăpa, pentru că era creată în straturi. Scoteam un strat, celălalt rămânea în apă și tot așa. Cei care s-au udat au rămas așa toată ziua, a fost greu”, ne-a povestit Alexandru Polonic, pompier voluntar din Bosanci, iar un altul a spus: ”Ieri am făcut 500 de km, Lacul Roșu, Poiana Largului, Vatra Dornei, Poiana Stampei și nimic, nici o bucată de gheață ca lumea.”

Efort considerabil pentru o tradiție care dăinuie de zeci de ani

Am stat de vorbă cu Viorel Popovici, șoferul mașinii de pompieri voluntari din Bosanci, care ne-a povestit despre tradiția păstrată an de an: ”În acest an a fost parcă mai greu ca niciodată. Am reușit până la urmă să găsim gheața și să păstrăm obiceiul, având surse de informație și reușind să ajungem acolo. Putem spune că am avut și noroc, pentru că gheață nu mai este pe nicăieri. Din această cauză am făcut o masă mică din gheață și crucea montată pe ea și atât, nu am avut din ce mai mult.”

Chiar dacă înființarea formației de pompieri voluntari din Bosanci s-a făcut pe la 1867, obiceiul ridicării crucilor de gheață la bisericile din comună datează din primele zile ale anului 1949, în urma unui incendiu devastator în localitate, care a distrus circa 35 de case. Casele fiind acoperite cu stuf, cu paie, cu draniță și vântul fiind foarte puternic, focul a trecut cu repeziciune prin toate aceste case până a ajuns la marginea satului. În urma evenimentului nedorit bosâncenii s-au gândit că dacă apa este pentru stins focul, iar natura o transformă în gheață, să ridice cruci de gheață de Bobotează, tradiție rămasă până în ziua de azi.

Aproape pe înserat echipele de pompieri voluntari și localnici au ajuns la biserica militară ”Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” de la ISU ”Bucovina” Suceava, unde au dăruit salvatorilor profesioniști un mic altar cu cruce de gheață pentru sărbătoarea Botezului Domnului.

Pentru slujba de Bobotează pompierii din Bosanci își îmbracă costumele tradiționale ale străvechii Formațiuni de Pompieri și participă la slujba din Biserica ”Sf. Gheorghe”. După slujbă, preotul face agheasma la altarul de gheață din curtea bisericii, iar pompierii pornesc într-o procesiune pe la instituțiile din comună.