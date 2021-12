Sportivii participanți la Campionatul National de Co Vo Dao

Performanţă

Sâmbătă, 18 decembrie 2021, s-a desfășurat la Sala Sporturilor din municipiul Roman, județul Neamț, Campionatul Național de Qwan Ki Do - Co Vo Dao (arme tradiționale), manifestare organizată de Federația Română de Arte Marțiale, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului (MTS). La startul competiției s-au înscris 160 de sportivi de la 19 cluburi din România. Categoriile de concurs au fost pe vârste: juniori între 13-17 ani împliniți, adulți grade, între 18-39 ani împliniți seniori, seniori grade +40 ani, adulți CN și seniori CN. Județul Suceava a fost reprezentat de patru cluburi, respectiv Marginea, Suceava, Rădăuți și clubul Kim Long Dao din municipiul Fălticeni. Desfășurată la două probe de concurs, Thao Quyen (proba tehnică) și Song Dau (proba de luptă cu partener), competiția a adus o serie de medalii pentru fălticeneni. Componenții clubului Kim Long Dao Fălticeni, sportivi pregătiți de instructorul Marius Maxim, au obținut 7 medalii: în proba tehnică – Thao Quyen, Radu Iulian Vlad – Locul 2 / Categoria 18-39 ani, centuri negre, Pavăl Ioana – Locul 3 / Categoria 18-39 ani, centuri negre feminin, Florea Eliza – Locul 3 / Categoria 18-39 ani, grade albastre, Bernaschi Andrei – Locul 2 / Categoria 16-17 ani, grade albastre, Maxim Ioana – Locul 2 / Categoria 13-15 ani, grade albastre.

În proba Song Luyen, Maxim Ioana și Cervinski Ana au obținut Locul 3 la Categoria 13-15 ani.

În Qwan Ki Do se pot studia peste 20 de arme tradiționale. Unele sunt specific chinezești, altele specific vietnameze, iar altele comune ambelor culturi.

„Cupa Moș Crăciun” a adus noi medalii pentru sportivii de la Clubul Kim Long Dao

Duminică, 19 decembrie, tot sub egida Federației Române de Arte Marțiale, la Roman a avut loc „Cupa Moș Crăciun” destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani. Au participat 66 de sportivi de la 9 cluburi din județele Moldovei și din Constanța. Sportivii fălticeneni pregătiți tot de Marius Maxim la Clubul Kim Long Dao au participat la diferite probe și au obținut mai multe medalii. Crăciun Ștefania a obținut 4 medalii, Pădurariu Veronica și Hlihor Ioan au urcat de câte trei ori pe podiumul de premiere, iar Călușeriu Carmen (Caramel) a obținut o medalie. Au mai participat Mitu Antonio Iustin și Aioanei Tudor Florin, dar din păcate nu au reușit să urce pe podium.

Instructorul de arte marțiale Marius Maxim a precizat: „Acestea au fost ultimele activități ale anului și prima desfășurată fizic din 2019 încoace. Sunt mulțumit de rezultate ținând cont că aproape fiecare participant a urcat pe podium. Sigur, era loc și de mai bine, dar au fost competiții cu sportivi foarte bine pregătiți. Important e că existăm și continuăm activitatea sportivă cu toate neplăcerile provocate de pandemie. Sper să ni se alăture și alți copii pentru a descoperi frumusețea artelor marțiale, iar părinții să conștientizeze că o disciplină sportivă, și mai ales artele marțiale, contribuie la dezvoltarea copilului pe mai multe planuri.

Îi felicit pe toți participanții la cele două concursuri pentru efortul depus, pentru rezultatele obținute și pe părinții copiilor pentru implicare și sprijinul acordat pentru a putea participa la competițiile organizate în acest an. Qwan Ki Do nu înseamnă doar practicarea unei arte marțiale, ci mai ales ne ajută să devenim fiinţe echilibrate din punct de vedere fizic, emoțional, psihologic și chiar spiritual”.