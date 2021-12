Un sezon greu și lung

Conducerea Rugby Club Gura Humorului a organizat o conferință dedicată activității echipei locale de seniori în anul 2021, unul marcat de pandemie, dar în care totuși a fost dus până la capăt un campionat greu, în care au evoluat zece echipe, din toate colțurile țării.

RC Gura Humorului a încheiat Divizia Națională de Seniori (DNS) pe locul VI, o poziție decentă. Clubul are ca prioritatea promovarea la seniori a tinerilor care termină junioratul la Gura Humorului, însă se remarcă și lotul extins pe care s-a bazat într-un an cu destul de multe meciuri – 51 de jucători care au avut măcar o prezență în teren pe parcursul celor 17 partide. Bineînțeles, a fost și un nucleu, pe care s-a bazat echipa, format din juniori care abia împliniseră 18 ani, dar și din veterani reactivați, unii cu vârste de peste 35 de ani, chiar peste 40 de ani în cazul managerului-jucător Ștefăniță Rusu.

Având în vedere că rugbiul se joacă mai mult din plăcere la Gura Humorului, iar jucătorii își câștigă existența din alte surse, a fost nevoie de un lot numeros și nu a putut exista o constanță ideală a primului 15, din cauze multiple, accidentări, probleme profesionale sau personale.

O femeie alături de mai mulți bărbați a reînființat rugbiul la nivel de seniori după 38 de ani la Gura Humorului

Gabriela Popescu, președintele Rugby Club Gura Humorului, a vorbit despre proiectul frumos pe care l-a început și care are deja continuitate: ”După un șir de circumstanțe fericite, lansam în 2017, alături de DHL Express Romania și Banca Comercială Română, programul Rugby pentru toți – proiect ce avea să devină cel mai complex mecanism de educație nonformală prin sport la nivel național și avea să atragă interesul a numeroase asociații și entități din diferite colțuri ale țării, și nu numai. La momentul actual, proiectul susține un număr de 40 de tineri anual și îi sprijină să își dezvolte calitățile atât în terenul de rugby cât și în afara acestuia.

Pentru acești tineri, și pentru cei ce vor urma, înființam în 2018, cu sprijinul celor doi parteneri menționați, alături de Andrei Varvaroi și Ștefăniță Rusu, echipa de rugby seniori a orașului, după o perioadă de pauză de peste 38 de ani”.

Partide în care media de vârstă a humorenilor a fost de 22 de ani

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu a vorbit despre structura lotului din acest an: „Pe parcursul sezonului competițional 2021, am avut un lot de 51 de jucători care au evoluat cel puțin un meci, din care 23 au vârsta sub 21 de ani. În returul sezonului 2021, șapte noi jucători au făcut pasul spre seniori alături de noi, media de vârstă a echipei fiind de 25 de ani. Pe parcursul acestui an, am avut meciuri în care media de vârstă a meciului a fost chiar de 22 de ani, în condițiile în care în ligile profesioniste de nivel înalt, media de vârstă a unei echipe per meci se situează undeva la 26-27 ani. Toate aceste statistici ne bucură și ne țin aproape de scopul nostru de a oferi oportunități tinerilor să își continue viața sportivă și după împlinirea majoratului”.

George Straton: Să aducem măcar unul, doi sau trei copii în fiecare an și să le punem balonul de rugby în brațe

George Straton – fost președinte al Federației Române de Rugby, un om care a fost aproape de rugbiul humorean ani la rând - a fost unul dintre invitații speciali ai conferinței.

„Mă bucur enorm că există proiectul acesta la Gura Humorului și o felicit pe Gabriela că se implică cu atât de mult devotament și profesionalism. Gabriela continuă munca unei bune prietene de-ale mele, plecată mult prea devreme dintre noi – Brândușa Andronic, cea care a condus în anii 90 zona executivă a rugby-ului juvenil de aici… Unul dintre principiile de bază ale rugby-ului reprezintă susținerea purtătorului de balon… în momentul în care purtătorul de balon nu mai poate să avanseze, pasează unui coleg care este în susținerea sa. Așa se întâmplă și în proiectele de viață și vreau să îi mulțumesc încă o dată Gabrielei. Pentru noi ceilalți, partea aceasta de susținere rămâne în continuare și poate cel mai important lucru pe care ar trebui să îl facem este ca fiecare dintre noi să avem capacitatea să aducem măcar unul, doi sau trei copii în fiecare an și să le punem balonul de rugby în brațe. Astăzi, avem echipă de seniori pentru că acum 25 de ani am plecat cu puțini copii și am ajuns astăzi să avem aici, la Gura Humorului, o masă de jucători”, a completat George Straton.

În cadrul conferinței au luat cuvântul Andrei Varvaroi – vicepreședinte și antrenor al clubului humorean, Ștefăniță Rusu – managerul echipei, Marius Gabor – Digital Media Manager, George Straton – fost președinte al Federației Române de Rugby și Ionuț Crețuleac – în calitate de mentor al programului Rugby pentru toți.