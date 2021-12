Tenis

Sâmbătă, 18 decembrie, în sala de sport „Gabriel Udişteanu” de la baza sportivă „Nada Florilor” şi în sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a avut loc cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Iernii la tenis de masă, un turneu inclus în circuitul AmaTur România și organizat de de ACS Şomuz în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni.

La cele patru categorii: Hobby, Avansaţi, Open şi Elite s-au înscris în competiție peste 150 de practicanţi ai tenisului de masă din întreaga țară și din Republica Moldova.

Aşa cum am aflat de la Cătălin Cozma, care de 15 ani se ocupă de organizarea la Fălticeni a celor două turnee anuale din circuitul AmaTur România, cel din vară din cadrul Zilelor municipiului și cel din preajma Crăciunului, fiind două din cele mai mari competiţii de acest gen organizate în Moldova ca număr de participanți, anul acesta au fost făcute eforturi mult mai mari față de anii precedenți pentru organizarea acestui turneu, după ce ediția de anul trecut a fost suspendată din cauza pandemiei.

Tenisul de masă este deja o tradiție în municipiul Fălticeni

„A fost un eveniment mult așteptat după o perioadă în care nu prea am putut să ne vedem față în față atât de mulți. Am avut noroc și cu relaxarea restricțiilor, dar toți concurenții și toți cei prezenți în sală au certificat verde, fie sunt vaccinați sau au teste negative rapide sau PCR, deținerea certificatului verde fiind o condiție impusă încă de la înscriere.

În organizarea turneului suntem sprijiniți de Primăria Fălticeni, care ne ajută gratuit cu cele două săli de sport, ne oferă tricouri, cupe, diplome pentru premiere. Vor mai fi premii în mingi, fețe de paletă și alte obiecte necesare în acest joc.

Încercăm să asigurăm toate condițiile pentru ca toți participanții să se simtă bine la Fălticeni și mulțumim pe această cale domnului primar Cătălin Coman, pentru că, fără acest sprijin nu am fi putut să organizăm a XIII-a ediție de iarnă și a XIV-a ediție de vară a unuia dintre cele mai mari turnee din circuitul AmaTur. Echipa organizatorică de la Fălticeni este una formată din promotorii acestei mișcări la nivel național, avem și echipă de tenis în Divizia B care a ocupat Locul III în turul campionatului 2021 – 2022 și, ca și alte discipline, suntem un sport cu tradiție în orașul nostru”, ne-a spus Cătălin Cozma.

La Categoria Avansați cel mai frumos meci a fost între un copil de 12 ani și un nemțean de 67

La o masă am întâlnit doi jucători cu o diferență de vârstă de 55 de ani. Andrei Iustinian Țibîrna are 12 ani, este din Iași și l-a avut ca prim adversar pe Constantin Tăbăcaru, de 67 de ani, din Piatra Neamț. Pentru Iustinian tenisul de masă a devenit o pasiune de mai bine de 4 ani.

„Mi-a plăcut tot timpul să joc tenis de masă, să particip la competiții. Este o chemare, fiecare copil ar trebui să practice un sport”, ne-a precizat Andrei Iustinian Țibîrna.

La finalul competiției, Andrei Iustinian Țibîrna s-a clasat pe primul loc la Categoria Avansați, categorie care a reunit 46 de participanți.

Constantin Tăbăcaru a participat la sute de competiții, unele de nivel internațional și s-a ocupat și de pregătirea practicanților tenisului de masă din Piatra Neamț.

„Când eram mai tânăr am fost prezent la mai multe turnee internaționale, apoi am avut o perioadă când am întrerupt din cauza sănătății. După ce mi-am revenit am reluat acest sport.

Astăzi joc cu un concurent foarte mic ca vârstă, sper să aibă ce învăța și de la mine, cu toate că Andrei se pregătește la un club, are o experiență competițională destul de bogată ținând cont de vârsta fragedă și promite foarte mult în tenisul de masă românesc. Și colegii de la clubul din Piatra Neamț au învățat tenis de masă cu mine, inclusiv copii de vârsta lui și chiar și mai mici.

Pentru cei care au abandonat practicarea sportului în timpul pandemiei le spun că este timpul să revină în sala de sport. Indiferent de problemele pe care ni le creează sănătatea, împrejurările, viața, nu trebuie să abandonăm sportul”, consideră Constantin Tăbăcaru.



Clasament Hobby

1. Alboiu Robert - Botoșani

2. Suciu Mihai - Borsec

3 – 4. Bodnar Cosmin - Vicovu de Sus

Cosău Toader - Târgu Neamț



Clasament Avansați

1. Țibîrna Andrei - Iași

2. Sovea Sorin - Suceava

3 – 4 Tăbăcaru Constantin - Piatra Neamț

Robu Mihai - Mogoșești



Clasament Open

1. Borcilă Alexandru - Târgu Neamț

2. Nistor Florin - Comănești

3 – 4 Ursulean Vasile - Straja

Iordache Eugen – Brăila



Clasament Elite

1. Albu Vlad - Iași

2. Hasna Cosmin - Straja

3 -- 4 Coroiu Andrei - Roman

Sumanaru Cătălin - Iași