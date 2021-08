Situație tensionată

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava pare a fi la un pas de a nu mai putea continua partea a doua a campionatului Diviziei Naționale de Seniori (DNS), din motive financiare. Jucătorii nu au văzut nici un ban pentru cele opt partide disputate în tur și nu s-au pregătit deloc în această vară. Deși nu este vorba de sume mari, ci doar de indemnizații de efort, mare parte din jucători nu mai vor să se antreneze pentru retur în condițiile în care nu li s-a dat nimic din ce li s-a promis.

Paradoxal, parte din bugetul echipei, aprobat în Consiliul Local Suceava, a fost virat la Clubul Sportiv Municipal Suceava deja de luni bune, însă banii sunt blocați de chestiuni birocratice de la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, susține directorul Vasilică Băițan.

Noul antrenor nu știe cu cine va începe returul și nu le mai poate promite nimic jucătorilor

Antrenorul Marcel Crețuleac, care a absolvit recent concursul pentru a deveni antrenor cu acte la CSM Suceava, ne-a declarat că a început pregătirea timid, cu doar o mică parte din jucători: „La acest moment nu știu dacă o să am cu cine merge mai departe. Unii băieți sunt dispuși să continue doar din pasiune, însă alții nu mai vor, nici măcar ce le-am promis nu putem onora, deși banii sunt în cont, iar de amânări s-au tot săturat de luni de zile. Sincer să fiu nici eu nu pot să le mai promit sau să le garantez ceva, deja am făcut-o din primăvară, dar nu depinde de mine, problema nu e la mine ca antrenor. Eu sper doar să găsesc înțelegere la băieți și să ne putem prezenta la prima etapă, pe 18 septembrie”.

Așadar, returul campionatului bate la ușă.

Cu bani de acasă, pentru a juca rugby

Marcel Crețuleac a explicat că deși majoritatea sportivilor trăiesc din alte surse, are jucători care fac naveta de la distanțe mai mici sau mai mari și au scos bani din buzunar pentru a ajunge la antrenamente și meciuri. Practic, aceștia au ajuns să vină cu bani de acasă pentru a practica un sport greu, de contact, care necesită efort și risc ridicat de accidentări.

În acest timp, colega de serie Rugby Club Gura Humorului a intrat deja în competiții oficiale. A început campionatul de rugby în 7, cu o primă etapă la Arad și va aborda campionatul de rugby în 15 cu meciuri în picioare și o atmosferă bună în lot. CSM Bucovina Suceava nu s-a înscris la campionatul de rugby în 7.

Blocaj de la nivel de minister, care afectează toate secțiile CSM Suceava

Contactat de Monitorul de Suceava, directorul CSM Suceava, Vasilică Băițan, confirmă că banii sunt în cont, dar este un blocaj deja de lungă durată.

„Ministerul nu a deschis conturi pentru rectificarea bugetară și nu putem cheltui acești bani, deși îi avem în cont. Problema e la toate secțiile, am sportivi care au fost la olimpiadă, dar nu am putut să le oferim nici lor măcar indemnizațiile de efort. Am promisiuni că în câteva zile se va da drumul la rectificare și apoi am putea să facem o deschidere de finanțare. Sper ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să rezolvăm problema și să putem vira bani la sportivi”, ne-a declarat Vasilică Băițan.

Clubul de rugby are nevoie de o strategie mai coerentă

Rămâne de văzut dacă rugbyul sucevean va trece și peste acest an dificil, iar echipa va putea termina campionatul, unul destul de lung, cu opt meciuri de disputat.

Nici rezultatele echipei nu au fost strălucite în tur, CSM Bucovina Suceava având două victorii și șase înfrângeri, însă cu astfel de probleme financiare și cu jucătorii motivați doar cu vorbe nu se pot cere prea multe. Pe termen mai lung ar fi nevoie de o strategie, de un plan pe doi-trei ani, de atragerea de sponsori, care, paradoxal, au fost la un moment dat, dar care nu mai sunt alături de echipă, unii migrând de exemplu la echipa de rugby din Gura Humorului.