Din câte mi-am putut da seama, Lionel Messi este complet nefericit. Dincolo de declaraţiile de dragoste şi devotament, normale în asemenea situaţii, în ochi i se citeşte o tristeţe adâncă. În fond, nici n-are cum fi altfel, întrucât până în aceste momente, Lionel nu a jucat decât la o echipă, FC Barcelona, iar a fi smuls de acolo după 21 de ani este măcar dramatic, dacă nu de-a dreptul tragic. Nu zice nicăieri că marii sportivi sunt alcătuiţi din oţel pur şi că sunt imuni la depresii. Am aşteptat cu sufletul la gură debutul lui Messi la noua sa echipă, deja împănatăcu nume grele, precum Neymar, M'Bappe, Di Maria. Cu unii dintre ei, Piticul a mai jucat, fie la club, fie la selecţionata Argentinei, deci nu se pune problema incompatibilităţii în iarbă. S-au făcut fel de fel de speculaţii asupra eventualei formule de joc, iar cei mai entuziaşti aşteptau una care să-i cuprindă pe absolut toţi. N-a fost să fie, întrucât Messi a fost iniţial ţinut pe bancăpână în minutul 65, când Paris Saint Germain deja conducea cu 2-0 în deplasare, contra lui Reims. Probabil că aşa a şi fost strategia: să-l bage în teren când lucrurile sunt lămurite, spre a nu pune pe umerii săi presiune suplimentară. Lionel a intrat în locul altui superstar, Neymar, brazilianul care îi fusese ani buni coechipier la Barcelona (şi care a avut în permanenţă probleme cu fanii lui PSG, inclusiv în momentele sale de strălucire) şi care la PSG poartă numărul vânat de toţi: 10, cel cu care evident că jucase Messi la Barca. La Paris, Lionel are numărul 30, în plan subliminal dând de înţeles că e de 3 ori mai tare că Neymar! Eu aşa cred. Ei bine, Lionel a intrat, a încercat nişte combinaţii, nu prea s-a înţeles cu ceilalţi, exceptându-l pe M'Bappe care, cu generozitate, a încercat mereu să-l joace, chiar stricând nişte mingi pe care a încercat să i le trimită lui Messi, deşi erau şi soluţii mai bune. Cred că nu vor fi probleme cu integrarea, dar am convingerea că nu va mai fi pus în valoare caînainte. Adică nu va juca întreaga echipă doar pentru el. La fel au stat lucrurile şi cu Ronaldo, când a plecat de la Real la Juve. Viaţa merge înainte.