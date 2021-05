Pentru seniori şi juniori 1

La Câmpulung Moldovenesc s-a desfăşurat în perioada 14 - 15 mai a XIII-a ediţie a Campionatului Balcanic de alergare montană pentru seniori şi juniori 1. Atleţii români au cucerit nouă medalii – trei de aur, trei de argint şi trei de bronz, iar în clasamentul general pe naţiuni, România s-a clasat pe primul loc.La întrecere au participat 64 de sportivi din cinci ţări: Bulgaria, România, Slovenia, Turcia şi Ucraina, lotul Republicii Moldova fiind nevoit să renunţe la deplasare din motive medicale.

Campionatul Balcanic, o provocare, dar şi un mod de promovare

Festivitatea de deschidere a avut loc vineri, 14 mai, pe stadionul municipal, cu participarea tuturor concurenţilor, antrenorilor şi a oficialităţilor locale şi judeţene, cei prezenţi având parte şi de câteva momente artistice.

Sâmbătă, 15 mai, la ora 10:00, din faţa unuia dintre simbolurile municipiului de la poalele Rarăului, Monumentul statuar „Dragoş Vodă şi Zimbrul”, primarul Mihăiţă Negură a dat startul în competiţia dedicată seniorilor care au avut de parcurs un traseu de 12 km, traseu omologat de Federaţia Română de Atletism şi care trece prin locuri de o rară frumuseţe. După 15 minute s-a dat startul şi în competiţia dedicată juniorilor 1, care au avut de parcurs 6 km.

Prof. Elena Erzilia Ţîmpău, directorul Clubului Sportiv Municipal „Rarăul” şi directorul campionatului, a declarat: „Chiar dacă la Câmpulung Moldovenesc a plouat în ziua premergătoare competiţiei, traseul nu a pus în dificultate alergătorii, fiind unul spectaculos, cu o lungime de 5,8 kilometri și o diferență de nivel de 430 de metri. În mod normal nu sunt impedimente pentru că cei de la alergare montană, pentru că au pregătirea fizică necesară, au încălţămintea de aşa natură încât să nu alunece şi sunt obişnuiţi cu aşa ceva, pentru că alergarea montană se face pe teren accidentat, cu diferență mare de nivel, cu umiditate, poate să traverseze şi pârâuri. O ploaie nu este o problemă, pentru că sportivii sunt pregătiţi pentru această situaţie.

Ne pare foarte rău că lotul Republicii Moldova nu a mai putut să ajungă pentru că, din nou, COVID-ul-ul a creat probleme.

Cea mai bună promovare pentru municipiul nostru, pentru tot ceea ce înseamnă activitate sportivă, sunt competiţiile internaţionale găzduite aici. Campionatul Balcanic de alergare montană este cea mai importantă competiţie din Europa din acest an, ţinând cont că Campionatele Europene de alergare montană din Portugalia s-au anulat.

Nu am organizat singură această competiţie, ci cu sprijinul unei întrege echipe şi pe această cale aş dori să mulţumesc Federaţiei Române de Atletism, Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliului Local, primarului Mihăiţă Negură, voluntarilor, sponsorilor, care ne-au ajutat foarte mult, şi locuitorilor municipiului Câmpulung Moldovenesc care ne sprijină, ne ajută şi ne promovează. Este un lucru extraordinar pentru ţară şi pentru noi, ca municipiu”.

Cele mai bune rezultate pentru România la seniori, feminin

La seniori, feminin, individual lotul României s-a impus. Cele patru reprezentante ale ţării noastre au ocupat primele cinci locuri din clasament: Mădălina Florea – medalie de aur (cu un timp de 1 oră, 6 minute, o secundă, 24 sutimi), Ingrid Mutter – medalie de argint (1:06:23.78), Nusa Mali, din Slovenia (1:06:35.67) – medalie de bronz, Denisa Ionela Dragomir (1:11:03.24) – locul 4 şi Liliana Maria Dragomir (1:14:05.62) – locul 5.

“Am senzaţia că visez. Dacă după prima tură am fost a treia, la o mică distanţă de primele două concurente, la final m-am trezit că trec prima linia de sosire. Nici nu am realizat când am trecut de adversarele mele. Aici toată lumea mi-a spus că am câştigat. Atât de concentrată am fost. Mulţumesc antrenorului, care indiferent de ce rezultat aş avea într-o competiţie are încredere în mine, familiei şi tuturor celor care îmi sunt alături. Sunt cea mai fericită. Felicitări în primul rând tuturor sportivilor şi organizatorilor locali şi Federaţiei Române de Atletism. Este o zonă foarte frumoasă şi uneori chiar şi peisajele te fac să ieşi din ritmul cursei şi te fac să simţi că pluteşti”, ne-a spus sighişoreanca Monica Mădălina Florea, locul I la senioare.

Medicul Ingrid Mutter a fost favorita cursei după primii 6 kilometri, cu un timp de 31 minute, 43 secunde, 87 sutimi, urmată la aproape 7 secunde de atleta slovenă şi la 16 secunde de Mădălina Florea, dar bucuria sportivei a fost la fel de mare ca şi cum ar fi câştigat competiţia, pentru că medalia de aur a rămas tot în România.

“Mi-am dorit foarte mult un loc pe podium la un campionat internaţional şi iată că am reuşit. Activez la CSM Cluj-Napoca, am mai alergat pe acest traseu de la Câmpulung Moldovenesc încă de două ori, îl cunoşteam de la Campionatele Naţionale. Îmi place foarte mult, este un traseu complex, foarte dur atât pe urcare, cât şi pe coborâre, este destul de dificil să menţii un ritm susţinut şi pe urcare şi pe coborâre, dar pregătirea bună m-a ajutat”, ne-a precizat Ingrid Mutter.

Pe echipe, la seniori feminin lotul României (Mădălina Florea, Ingrid Mutter, Denisa Dragomir, Maria Dragomir) a obţinut medalia de aur prin cele două clasări pe podium – medalie de aur şi argint şi un loc patru.

La seniori, masculin, trei medalii pentru România

Competiţia dedicată seniorilor a fost câştigată la individual, seniori, de slovenul Timotej Becan, Leonard - Albert Mitrică a obţinut medalie de argint, iar Viorel - Andrei Pălici – medalie de bronz. Locul patru a fost ocupat de un alt component al României, Cristian – Marian Moşoiu, ceea ce a făcut ca pe echipe, lotul României (Leonard - Albert Mitrică, Viorel - Andrei Pălici, Cristian Moşoiu, Szabolcs – Istavn Gyorgy – locul 10) să obţină medalia de aur.

„Mă bucur că au reuşit să vină din urmă şi colegii mei Viorel Palici şi Cristian Moşoiu. Prin aceste clasări am reuşit să obţinem medalia de aur la echipe şi două medalii, una de argint şi una de bronz, la individual. Anul trecut am reuşit locul III la Campionatul Balcanic care a avut loc la Poiana Braşov, în luna octombrie, iar cel mai bun rezultat a fost locul 14 la Campionatul Mondial. Acum intrăm în pregătire pentru Campionatul Mondial care se va desfășura în luna noiembrie, în Thailanda, iar aceste rezultate îmi dau speranţe la o clasare cât mai bună în ierarhia mondială”, ne-a spus campionul Leonard - Albert Mitrică.

Rădăuţeanul Andrei Ihnatiuc, medalie de bronz la juniori

În competiţia dedicată juniorilor, cel mai bun rezultat l-a avut atletul legitimat la CSS Rădăuţi, Andrei Ihnatiuc, medalie de bronz la individual masculin. Atât la feminin, cât şi la masculin competiţia a fost dominată de atleţii turci, la masculin primele două poziţii revenind turcilor Mehmet Aydemir şi Ozan Gunen. Pe echipe, la juniori 1, masculin România (Andrei Ihnatiuc, Marius Valentin Popa – locul 5, Dumitru Florin Guţ – locul 10, Petru Iulian Pop – locul 12) a obţinut medalia de argint.

„Este un rezultat foarte bun, chiar m-a surprins. Pregătirea pentru o astfel de competiţie poate dura cel puţin trei luni, cu antrenamente zilnice, indiferent că e duminică, plouă, ninge. Pandemia m-a încurcat, dar cum sunt un sportiv conştient, am reuşit să mă antrenez şi prin alte metode, am practicat alergare prin pădure sau prin locuri unde nu circulă lume, unde nu sunt restricţii. În performanţă nu există loc de discuţii că trebuie să te antrenezi numai într-un anumit loc, numai pe stadion sau în sala de sport.

Am 17 ani, de la 15 ani practic atletismul şi pot spune că antrenorul şi colegii mei mă susţin moral foarte mult şi fără ei nu aş fi putut ajunge aici. Suntem 10 - 15 sportivi pregătiţi la Rădăuți de profesorul Bogdan Roşcăneanu şi deja mă gândesc la competiţia din data de 20 mai, de la Piteşti, Cupa României la alergare pentru juniori 1, unde voi participa la probele de alergare lungă de 5.000 şi 10.000 de metri”, ne-a precizat rădăuţeanul Andrei Ihnatiuc.

Medalia de bronz la juniori 1, feminin, pentru echipa României

La juniori 1 feminin, echipa României a obţinut medalia de bronz (Noemi Bordeanu, Ştefania Nicoleta Ticăleac, Bianca Gabriela Catrinar, Andreea Cerasela Chivoiu), podiumul fiind împărţit între Bulgaria (Zasna Petrova – locul I) şi Turcia care a obţinut locurile 2 şi 3.

Bianca Gabriela Catrinar, atletă legitimată la Clubul Sportiv „Rarăul” din Câmpulung Moldovenesc, a fost la prima participare la o competiţie internaţională, iar poziţia a opta în clasamentul general promite un start bun pentru viitoarele competiţii.

„Sunt extrem de bucuroasă că am reuşit să mă calific la această competiţie. Aş putea să zic că acesta a fost visul meu de când m-am apucat de atletism, să concurez la o competiţie internaţională. Când am aflat că suntem vicecampioane balcanice cu echipa, pot spune că este un vis împlinit. Regret faptul că s-a anulat Campionatul European, dar asta îmi dă o motivaţie să mă antrenez şi mai mult, să muncesc şi mai mult şi să reuşesc să mă calific la Campionatul Mondial din toamnă. Fac atletism la Rarăul de 5 ani şi fără sprijinul doamnei antrenor Elena Ţimpău nu aş fi ajuns”, consideră Bianca Gabriela Catrinar

Promovarea municipiului Câmpulung prin sport

Primarul Mihăiţă Negură a făcut cunoscut că promovarea localităţi prin sport a fost de bun augur, pentru că astfel a aflat întreaga ţară şi întreaga lume despre ceea ce se întâmplă în locul respectiv.

Primarul Mihăiţă Negură a declarat: „Este a doua ediţie a Campionatului Balcanic de alergare montană găzduită de municipiul Câmpulung Moldovenesc. Evenimentul a fost aşteptat nu numai de sportivi, dar şi de autorităţi şi de cetăţenii din Câmpulung, pentru că această manifestare sportivă duce la cea mai frumoasă promovare a unei comunităţi.

Din totdeauna eu am pus accent pe sportul de masă, sportul naţional, sportul internaţional, cum este competiţia de astăzi. Sunt mulţumit de modul cum s-a organizat acest Campionat Balcanic. Tot staff-ul Federaţiei Române de Atletism, unul dintre partenerii noştri, este prezent astăzi la Câmpulung.

Urmează ca pe 31 iulie, tot la Câmpulung, să găzduim o competiţie de alergare montană pe distanţă foarte lungă, 105 km, Bucovina Ultra Rocks, la care deja şi-au anunţat prezenţa peste 1.500 de sportivi. Este o competiţie foarte dură, organizată de o asociaţie, Ultra Life Sport Club şi Sport Management Events, traseul este pe munţii Rarău, Giumalău, Călimani, Munţii Rodnei. Cei 1.500 de sportivi, antrenori, staff-urile tehnice şi celelalte persoane vor fi cazate trei zile în Câmpulung Moldovenesc şi în zonă, vor vorbi despre noi, ne vor promova pentru că vom fi gazde ospitaliere şi avem ce să le prezentăm. După un de zile sperăm că vom putea organiza activităţile şi manifestările propuse, vom reveni la o viaţă normală şi sectorul HoReCa îşi va reveni.

Vă invit la sfârşitul lunii iulie să vedeţi o mare competiţie de alergare montană pe distanţe lungi.

Şi la acest eveniment şi la cel din luna iulie, sponsorul principal este Primăria Câmpulung Moldovenesc. Experienţa anilor trecuţi ne-a făcut ca şi în acest an să fie o organizare aproape perfectă, lucru confirmat şi de preşedintele Federaţiei Române de Atletism”.

Câmpulung Moldovenesc ar putea găzdui Campionatul European de alergare montană

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, a apreciat modul în care a fost organizat Campionatul Balcanic şi speră ca în câţiva ani să avem la Câmpulung Moldovenesc şi Campionatul European.

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism a declarat: „Organizarea este cu mult peste cea de acum doi ani, s-au făcut progrese foarte mari şi le mulţumesc foarte mult tuturor instituţiilor care s-au implicat şi mai ales sponsorilor şi voluntarilor.

Au un club foarte bun, Clubul Rarăul, cu performanţe foarte bune la alergare atât pe pistă, cât şi în alergare montană, la nivel de organizare sunt foarte buni şi dacă vor dezvolta aceste competiţii, pentru că eu cred că vor face o competiție internaţională a Câmpulungului, municipiul poate candida la organizarea, peste 3, 4 sau 5 ani, a Campionatului European.

La această ediţie sunt echipe foarte bune, în primul rând ţările care au tradiţie în alergare montană şi care s-au prezentat cu loturi foarte valoroase, Turcia, Slovenia, fiind ţări de forţă în alergare montană.

În mod normal erau 9 – 10 ţări, dar ştiţi foarte bine că fiecare ţară are anumite reguli sanitare şi au preferat să nu vină la această competiţie. Din lotul Republicii Moldova, un sportiv a avut o astfel de problemă şi nu au mai putut face deplasarea, dar asta este situaţia, trecem printr-o perioadă grea, mai dificilă, dar mesajul nostru este unul simplu: respectând regulile pe care le avem în momentul acesta, respectând modelele de organizare în condiţii speciale cum sunt cele create de existenţa acestei pandemii, trebuie să mergem înainte, sportul fiind unul din vectorii care trebuie daţi ca exemplu cum trebuie să facem lucrurile pentru a putea trece peste această perioadă dificilă.

Am mai organizat competiţii, pentru că sportul de performanţă a avut criterii foarte clar stabilite pentru organizarea competiţiilor, sportivii au fost testaţi COVID de foarte multe ori, majoritatea dintre ei sunt vaccinaţi pentru că şi în această zonă facem tot posibilul ca oamenii oamenii să apeleze la vaccin pentru a reveni mai repede la normalitate, pentru că avem nevoie să ne reluăm toate activităţile”.