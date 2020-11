Fotbal

Gruparea Șomuz Fălticeni a anunțat primele rezilieri de contracte la doar trei zile de la încheierea sezonului de toamnă al Ligii a III-a.

„Am luat decizia de a ne despărți de columbianul Andres Zapata, de ivorianul Jean Frederic Bady, precum și de juniorii Alexandru Micloș și Gavril Ciotu. Lista plecărilor ar putea să fie însă mai lungă, în condițiile în care avem doi-trei jucători care sunt monitorizați de grupări de eșalonul secund și nu am fi de acord să ne despărțim de ei în cazul unor oferte bune. Pe de altă parte, este clar că vor veni jucători noi la echipă. Monitorizăm mai mulți fotbaliști și sperăm să-i putem pune la dispoziția antrenorului Daniel Stoica la starul pregătirii de iarnă, care se va produce la începutul lunii februarie. Cel mai important lucru este că am făcut tot posibilul ca jucătorii să plece în vacanță cu drepturile financiare la zi. În plus, ca și societate, clubul este pe linia de plutire, n-avem datorii față de nimeni”, a declarat directorul sportiv al grupării fălticenene, Iulian Darabă.

Șomuz ocupă poziția a cincea în clasamentul la zi al Seriei I, însă formația antrenată de Daniel Stoica ar mai putea coborî un loc în ierarhie, în funcție de rezultatele pe care le va înregistra Ceahlăul Piatra Neamț în cele două meciuri restante pe care le mai are de disputat în acest an, cu Sporting Juniorul Vaslui, pe 18 noiembrie, și cu CSM Pașcani, pe 22 noiembrie, ambele pe teren propriu.

Sezonul de primăvară va începe pe data de 13 martie, Șomuz urmând să se confrunte în cadrul etapei a XI-a cu Sporting Juniorul Vaslui, în deplasare.