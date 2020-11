Handbal

Echipa de handbal masculin Dinamo București a scăpat de coronavirus după ce șase dintre jucători, plus antrenorul Constantin Ștefan, au trecut peste perioada de izolare de două săptămâni. Între handbaliștii infectați s-a aflat și suceveanul Răzvan Gavriloaia.

„Am aflat că am COVID la un test de rutină. Eu, încă 5 colegi, dar și domnul profesor am aflat că suntem infectați. Sincer, eu nu am avut simptome specifice pe parcursul izolării, cu excepția a două zile în care nu am avut miros. De la DSP m-au sunat în prima zi, pentru ancheta epidemiologică, însă i-am anunțat că mă simt bine și le-am transmis să-și îndrepte atenția către alte cazuri cu probleme mai grave”, a declarat handbalistul în vârstă de 36 de ani pentru postul de televiziune Telekom Sport.

Răzvan Gavriloaia și-a spus părerea și despre actualul sezon al Ligii Zimbrilor, care se desfășoară în sistem de turnee periodice, desfășurate în cele două săli de sport din localitatea Sfântu Gheorghe.

„Din punctul meu de vedere nu cred că ar trebui oprită competiția. Organizarea este într-adevăr o problemă, comasând atâtea meciuri într-un timp foarte scurt și în aceeași localitate, dar presupun că federația a apelat la această variantă în urma măsurilor impuse de autorități în cadrul luptei împotriva coronavirusului. La cum a evoluat situația pandemică de-a lungul ultimelor luni, cu siguranță vor mai fi handbaliști care vor contracta virusul, cum se va întâmpla, de altfel, și cu marea majoritate a populației. Mi-aș dori să donez plasmă, eu fiind și donator de sânge”, a precizat fostul handbalist al celor de la CSU Suceava.

Fără Răzvan Gavriloaia și ceilalți jucători care au fost indisponibili din cauza infectării cu virusul COVID-19, campioana României, Dinamo București, a pierdut primele două meciuri din actuala ediție a EHF European League, disputate împotriva formațiilor Sporting Lisabona și Kristianstad.