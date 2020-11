Atenție, suceveni!

O metodă de furt care nu este nouă a reapărut în municipiul Suceava. Este vorba de hoții care încearcă ușa de la intrarea în apartament sau în casă, iar dacă e deschis dau buzna în interior, căutând bunuri de valoare în hol, pe care să le sustragă și să fugă imediat.

După ce ieri am scris în Monitorul de Suceava de cazul unei femei-judecător care s-a trezit cu un bărbat și o femeie în casa sa, vă prezentăm astăzi relatarea lui Mircea Petriuc, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, cu privire la experiența sa și a familiei sale.

”S-a întâmplat pentru a treia oară, ca cineva să-mi deschidă ușa fără să bată și fără nici o scuză.

Dacă prima oară am crezut că mi s-a părut, a doua oară am reacționat mai repede și am văzut individul care a ieșit imediat și a luat-o pe scări în sus, era un bărbat de peste 50 de ani, destul de bine îmbrăcat, care s-a scuzat spunând că a greșit etajul.

La momentul respectiv am înghițit scuza, dar astăzi (n.r. - săptămâna trecută) un țigan și o țigancă a făcut la fel. Eu nu eram acasă, era doar soția și s-a trezit cu ei în ușă.

La întrebarea de ce au intrat, au spus că nu au intrat, ci doar au bătut la ușă.

Soția mea nu a auzit nici o bătaie în ușă, dar a auzit în schimb ușa deschizându-se.

Sunt în stare să intre peste oameni în casă și dacă nu reacționezi, probabil că pun mâna pe ce-apucă și s-au dus sau mai rău, îți fac felul în propria casă.

Înțeleg că viața e din ce în ce mai grea, dar să intri peste oameni în propriile case este deja prea mult”, a relatat bărbatul pe pagina sa de Facebook.

O judecătoare s-a trezit în casă cu doi străini – bărbatul voia apă, iar femeia vindea bureți

Relatarea acestuia atrage atenția mai ales după cazul de luni, 2 noiembrie.

Polițiștii suceveni au fost sesizați, luni la prânz, de faptul că pe strada Ilie Ilașcu din municipiul Suceava un bărbat și o femeie au intrat într-o casă, iar când au dat peste proprietară au fugit. Proprietara a auzit câinele lătrând puternic, în timp ce ea se afla la etajul casei, iar când a coborât în hol a dat inițial de un bărbat în vârstă. Acesta i-a spus că vrea un pahar cu apă, ulterior proprietara constatând că în apropiere mai era și o tânără, care i-a spus că are bureți de vânzare.

Luați la întrebări, cei doi au părăsit în grabă locuința, dar polițiștii au reacționat imediat, depistându-i pe cei doi suspecți.

În casa judecătoarei au intrat Radu Rostaș, de 64 de ani, și Cristina Ghelan, de 25 de ani, tată și fiică, ambii din Șcheia.

Asupra celor doi nu au fost găsite bunuri sustrase.

Cei doi au fost conduși la sediul Poliției municipiului Suceava, fiind preluați și audiați de judiciariștii de la Biroul de Investigații Criminale Suceava. Cei doi nu recunosc că au vrut să fure, însă polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de furt.

Cum acționează și ce caută hoții de acest gen

Hoții de acest gen se bazează pe faptul că mulți suceveni nu își asigură ușile când sunt acasă, tocmai pe ideea că sunt la domiciliu. Hoții intră de regulă doar în hol, unde adesea oamenii lasă gențile în care au portofele sau telefoane.

Dacă dau de proprietar, hoții de acest gen se scuză că au greșit adresa, că sunt la cerșit ori că fac vreun comerț și au intrat pentru că ușa era deschisă... Riscul este mare pentru că o astfel de întâlnire neașteptată poate duce la reacții violente de ambele părți.

Din fericire, această metodă de furt are și o măsură de prevenire 100% eficientă: să ne dezvățăm de obiceiul de a nu încuia ușa de la intrare.