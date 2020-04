Nelămurire

După cum deja ați aflat dintr-un articol anterior, antrenorul Forestei, Petre Grigoraș, l-a pierdut la începutul acestei săptămâni pe fratele său, în vârstă de 59 de ani, stabilit în localitatea băcăuană Zemeș, care a decedat din cauza COVID-19. Tehnicianul grupării sucevene a ridicat un semn de întrebare interesant și spune că pe certificatul de deces al fratelui său scria că avea diabet, deși acesta nu se știa suferind de această boală.

„Fratele meu a avut o răceală normală în familia lui peste care a trecut. Se pare că a contractat coronavirusul pe fondul acestei răceli. A întârziat să meargă la spital. Când s-a dus deja era destul de târziu. A intrat în comă foarte rapid. A murit din cauza acestui virus. Am înțeles că i s-a scris acolo că avea probleme cu diabetul și cu inima. El în fiecare an își făcea analizele. Acum au apărut aceste probleme cu diabetul. Răspunsul la teste i-a venit după vreo două zile, în acest timp nu i s-a dat nici un tratament. După ce a venit rezultatul, la 24 de ore a decedat. Până acum nu avea diabet, iar în certificatul de deces scrie că are diabet. Mi se pare ceva dubios”, a precizat Petre Grigoraș.

Mai trebuie precizat că la înmormântarea care a avut loc în cursul zilei de marți nu a putut participa nici un membru al familiei celui decedat, deoarece este plasată în carantină, și cu atât mai puțin Petre Grigoraș, care se află în izolare, acasă, la Constanța.

Pe de altă parte, antrenorul Forestei crede că această criză generată de coronavirus nu se va încheia prea curând în țara noastră.

„Cred că va mai dura o lună – două cel puțin această situație, sper să mă înșel. Îmi doresc să revină totul la normal, dar în țara noastră se pare că vârful abia acum urmează să apară. Sistemul nostru medical nu e bine pus la punct, iar mentalitatea noastră e departe de cea a japonezilor”, a precizat tehnicianul în vârstă de 55 de ani, la ProSport Live.

Petre Grigoraș și-a început cariera de antrenor în urmă cu 20 de ani, interval de timp în care a pregătit formațiile Farul Constanța, FC Onești, Oțelul Galați, Politehnica Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș, adunând peste 350 de meciuri în Liga I din această postură. Ca performanțe, a jucat finala Cupei României cu Farul Constanța în sezonul 2004-2005, a participat cu Oțelul Galați în Cupa UEFA, în sezonul 2007-2008, fiind și vicecampion al României, cu Pandurii Târgu Jiu, în anul 2013.

Cariera de fotbalist a atacantului Petre Grigoraș cuprinde echipe importante din fotbalul românesc, precum FCM Bacău, Steaua București, Farul Constanța sau Universitatea Cluj. Acesta are în CV și trei echipe din Bulgaria, Levski Sofia, Dobrudja Dobrici și Lokomotiv Plovdiv.