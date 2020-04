Fotbal

Pentru a trece cu bine peste această perioadă de întrerupere a activității, cauzată de pandemia cu virusul Covid-19, președintele Forestei, Andrei Ciutac, a anunțat că gruparea suceveană va uza de prevederile ordonanței emise de Guvernul României, care vine și în sprijinul cluburilor sportive, urmând să îi trimită în șomaj tehnic pe cei 34 de angajați ai clubului din Areni (23 de jucători și 11 membri ai staff-ului tehnico-administrativ).

„Acest ajutor este bine-venit pentru noi, mai ales că salariile jucătorilor noștri se încadrează în cuantumul maxim stabilit de Guvern. Noi nu am stat rău din punct de vedere financiar până la debutul crizei, însă va fi greu de prevăzut cum se vor derula lucrurile în continuare. Mai ales că, în perioada următoare, prioritățile sunt altele, iar banii pe care ar fi trebuit să-i primim de la autoritățile locale ar putea fi direcționați către alte domenii de activitate aflate în prima linie a luptei împotriva coronavirusului”, a declarat Andrei Ciutac, președintele grupării de Liga a III-a Foresta Suceava.

Plata indemnizației prevăzute (75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut), se va realiza în cel mult 10 de zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență către structurile sportive care, la rândul lor, vor face plata direct beneficiarilor contractelor de activitate sportivă.

„Sportivii care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă (CAS) reprezintă segmentul social cel mai vulnerabil, pentru că ei nu aveau până acum acces la sistemele de securitate socială. Am reușit prin intermediul acestei ordonanțe ca ei să beneficieze, totuși, de același tratament ca și cei care au contracte individuale de muncă. Mai mult, am reușit să clarificăm modul în care cluburile vor fi sprijinite în perioada grea prin care trecem. Legislația trebuie adaptată din mers la noua realitate. În vederea eliminării birocrației și aplicării eficiente a măsurii luate de Guvern pentru a ajuta activitatea sportivă, am gândit împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale o procedură simplă, care să fie accesibilă tuturor structurilor sportive afectate. Sunt în contact permanent cu președinții de federații, dar și cu sportivii, pentru a evalua împreună ce măsuri pot fi luate. Este o situație extrem de grea pentru toată lumea și fac apel către structurile sportive să gestioneze cât mai responsabil această stare de urgență și să acceseze toate facilitățile pe care Guvernul României le pune la dispoziție pentru a-și ajuta sportivii și angajații”, a precizat ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.

Pentru a beneficia de sprijinul menționat, structurile sportive care au contracte de activitate sportivă suspendate vor depune pe adresa de e-mail a AJPIS în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată olograf de reprezentantul legal, o declarație pe propria răspundere, precum și lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Aceste documente trebuie transmise până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.