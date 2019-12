Rugby

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a încheiat turul Diviziei Naţionale de Seniori (DNS), al doilea eşalon valoric al rugbiului românesc, pe locul VII, cu 7 puncte acumulate, după un parcurs sub aşteptări. Antrenorul Marius Colţuneac ne-a declarat că este conştient că atât el, cât şi jucătorii au „restanţe” faţă de public şi mai ales faţă de cei care le-au fost alături din punct de vedere financiar.

„Am început campionatul destul de bine, dar în loc să creştem a venit o cădere, pe care, fără să găsim scuze, o punem pe seama numeroaselor accidentări din lot. Am avut un meci reuşit 100%, cel în care am învins Griviţa, după o partidă foarte bună, iar în alte două meciuri am pierdut puncte care trebuiau să fie ale noastre. La Gura Humorului am fost egalaţi la ultima fază, în timp ce la Arad, de unde am luat doar un punct, am pierdut la limită, după ce am condus, iar în ultimele zece minute am dominat, fără a ne putea apropia victoria. Au fost şi meciuri slabe, în care am pierdut la scor, mai ales cu cei de la Petroşani şi Năvodari. Chiar dacă a fost vorba de adversari mai buni, scorurile atât de mari mă deranjează, nu am fost mulţumit de atitudinea unora dintre jucători”, a radiografiat turul Marius Colţuneac.

Echipa a încheiat campionatul cu o victorie, un egal şi cinci înfrângeri, la un punct distanţă de echipa de pe locul VI, CSU Arad, şi la trei puncte de locul V, ocupat de Griviţa Bucureşti. Aşadar, până la locul V distanţa este mică, iar în retur Suceava mai poate urca în clasament.

Antrenorul Marius Colţuneac crede că în retur va fi mai bine, echipa având un program mai bun, plus că se va începe cu un lot complet, care poate fi chiar îmbunătăţit, mai fiind jucători interesaţi să joace la CSM Bucovina Suceava.

În primele patru etape sucevenii au de jucat trei meciuri acasă, cu echipe vecine de clasament.

Antrenorul sucevean a mai subliniat că este primul an în care bugetul aprobat de Consiliul Local şi Primăria Suceava a fost virat la timp şi nu sunt restanţe financiare către jucători.

„De aceea am şi spus că noi suntem restanţi deocamdată după acest tur. Doresc să le mulţumesc autorităţilor locale pentru că ni s-a asigurat stabilitate financiară dar şi celor care au mai fost alături de noi, Remax Imobiliare, Urban Street şi Asociaţiei Prietenii Rugby-ului”, a mai spus Marius Colţuneac.

Echipa se va reuni în jurul datei de 1 februarie.