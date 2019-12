Volei masculin – Divizia A2

În ultimele sezoane, voleiul sucevean a avut ca scop promovarea tinerelor talente şi mai puţin încercarea de a ajunge în primul eşalon valoric. Chiar şi aşa, sucevenii au fost prezenţi tot timpul la turneele finale şi au jucat pentru accederea în Divizia A1.

Şi în acest an, obiectivul celor de la CSM Suceava a fost accesul la turneul play-off şi la cel de promovare, izbutind să ofere celor mai buni jucători suceveni şansa de a creşte şi de a face pasul către marea performanţă.

Au ajuns la echipe bune de Divizia A1 jucători precum Alexandru Raţă şi Ştefan Verciuc, primul la Dej, al doilea la Cluj. Promovarea talentelor sucevene la acest nivel este un lucru pozitiv, însă pentru Suceava rămâne încă neşansa de a juca în primul eşalon valoric.

„Am avut un an interesant în care am încercat să promovăm valorile noastre. Am avut o generaţie de excepţie la juniori la LPS Suceava şi acest lucru s-a cunoscut. Pentru noi a fost un lucru deosebit să oferim posibilitatea celor mai tineri jucători aflaţi în ascensiune să ajungă la echipe de top.

S-a întâmplat pentru Alexandru Raţă şi Ştefan Verciuc şi sper ca este lucru să continue. Şi acum avem în lot juniori foarte buni, proveniţi de la LPS Suceava, sportivi care sper să progreseze şi să se impună în echipa de seniori a CSM Suceava sau, de ce nu, la un nivel superior. Mă bucură faptul că jucătorii cu experienţă se înţeleg bine cu cei mai tineri, şi acest lucru nu poate fi decât benefic. În acest sezon, am pierdut la Arad, în faţa unei echipe bune, însă apoi ne-am luat revanşa pe teren propriu, deci nu există o diferenţă de valoare între noi şi ei, echipele din fruntea clasamentului. Nivelul de joc arătat în sezonul de toamnă ne face să credem că ne vom califica în play-off şi la turneul final. Echipa de volei a municipiului Suceava are tradiţie, istorie şi merită mai mult”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu, care a dorit să mulţumească pentru sprijin Primăriei Suceava şi Consiliului Local.

La finalul anului 2019, CSM Suceava se află la egalitate de puncte cu Pro Volei Arad în Divizia A2 de volei masculin, Seria Vest.

Clasament Seria Vest:

1. Pro Volei Arad 7 6 0 0 1 19-4 18

2. CSM Suceava 7 6 0 0 1 18-5 18

3. CSU Braşov 7 3 0 0 4 11-12 9

4. Ştiinţa Bacău 6 1 0 0 5 4-15 3

5. CSS Lapi Dej 7 1 0 0 6 3-19 3