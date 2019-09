Liga a III-a

Foresta s-a despărțit luni seară de antrenorul principal Vespazian Colban, care pleacă de la gruparea suceveană după doar trei meciuri oficiale. “Ne-am despărțit de Vespzian Colban pentru că am constatat că avem viziuni diferite în ceea ce privește lupta pentru promovare. De aceea, am decis că este mai bine să întrerupem colaborarea încă de pe acum, înainte ca obiectivul să fie compromis. Chiar dacă nu am pierdut în primele două etape, jocul nu a fost cel pe care-l așteptam. Purtăm discuții pentru găsirea unui nou antrenor principal, iar până atunci, de pregătirea echipei se vor ocupa cei trei secunzi, Bogdan Tudoreanu, Mihai Guriță și Vasile Prisacă”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Cu Vespazian Colban pe banca tehnică, Foresta a învins cu 3-0 pe Sporting Liești, a remizat, 1-1, la Târgu Secuiesc, în campionat, și a eliminat pe Bucovina Rădăuți, din Cupa României, după un sec 3-0.

„Am hotărât de comun acord să încheiem colaborarea pentru că opiniile mele despre fotbal și ale conducătorilor echipei nu coincideau. Cu toate că aveam contract, nu m-am cramponat să rămân antrenor la Foresta tocmai din cauza acestei incompatibilități, și nu am vrut să ne încurcăm unii pe alții. Am preferat să plec pentru că nu cred că se poate promova cu lotul actual. Personal, consider că am făcut treabă bună la Suceava și am plecat cu fruntea sus”, a precizat antrenorul în vârstă de 41 de ani.

Sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, Foresta va primi pe Areni vizita formației Oțelul Galați, în etapa a III-a a Ligii a III-a.