Distincţie

Zilele trecute s-a desfăşurat, ca-n fiecare an, la Slănic Moldova, stagiul naţional de pregătire a sportivilor cu centuri negre. La finalul acestui stagiu Federaţia Română de Qwan Ki Do a acordat o distincţie Clubului Sportiv He Pai Suceava, pentru cele mai bune rezultate la campionatele naţionale din anul 2018. La acordarea acestui premiu au fost luate în calcul cele trei mari competiţii care se desfăşoară anual, Campionatul Naţional de Copii, Campionatul Naţional de Juniori şi Seniori şi Campionatul Naţional de Arme Tradiţionale. De asemenea, He Pai Suceava s-a situat pe un onorant loc 2 în ceea ce priveşte numărul membrilor înscrişi.

„Mulţumim conducerii Federaţiei Române de Qwan Ki Do pentru această distincţie. Este o recunoaştere oficială a muncii depuse, o asigurare că suntem pe un drum bun şi implicit un imbold de a continua, de a ne perfecţiona şi autodepăşi. În acelaşi timp, această apreciere din partea Federaţiei Române de Qwan Ki Do ne onorează şi ne obligă deopotrivă. A fost dificil să ajungem la acest nivel, dar este greu şi să ne menţinem. Atunci când eşti în centru atenţiei trebuie să fi un exemplu de urmat pentru toţi ceilalţi, atât în evoluţiile din cadrul probelor de concurs, cât mai ales în afara acestora”, a declarat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

În anul 2018, sportivii de la He Pai Suceava au câştigat 55 de medalii naţionale, dintre care 20 de aur, 14 de argint şi 21 de bronz

În anul 2018, He Pai Suceava a avut 95 de sportivi participanţi la campionatele naţionale, cel mai tânăr sportiv de 6 ani, iar cel mai vârstnic de 48 ani. Sucevenii sunt în creştere faţă de anii anteriori lui 2018 la toate capitolele. Astfel, la numărul de participanţi la campionatele naţionale, în 2016 au avut 70, în 2017 au participat 83 de sportivi, iar anul trecut, 95. Din anul 2014, numărul practicanţilor înscrişi în clubul sucevean a crescut cu peste 50. În acelaşi timp, în 2018, sucevenii au avut 55 de medalii naţionale, faţă de 41 în 2017 şi de 39 în anul 2016. Dintre cele 55 de medalii din 2018, 20 au fost de aur, 14 de argint şi 21 de bronz. Astfel, pe categorii de vârstă, la copii (4-12 ani) au fost 29 de medalii (13 locuri I, 8 locuri II, 8 locuri III), la juniori (13-17 ani) s-au câştigat 19 medalii (7 locuri I, 6 locuri II, 6 locuri III), iar la seniori (18-54 ani) au fost în total şapte medalii de bronz. Pe probe de concurs, He Pai a câştigat 30 de medalii (11 locuri I, 9 locuri II, 10 locuri III) la tehnică (THAO QUYEN), 11 medalii (5 locuri I, 3 locuri II, 3 locuri III) la luptă (SONG DAU), 8 medalii (2 locuri I, 1 loc II, 5 locuri III) la tehnică arme tradiţionale şi 6 medalii (2 locuri I, 1 loc II, 3 locuri III) la luptă arme tradiţionale.

„Niciodată nu le-am impus sportivilor anumite obiective, un anumit număr de medalii sau clasarea pe un anumit loc. Întotdeauna le transmit să se antreneze la maximum pentru ca în urma evoluţiei lor în cadrul competiţiilor să nu fie dezamăgiţi şi să nu-şi reproşeze că ar fi putut să se pregătească mai bine, dar din diferite motive nu au făcut-o. Am lăsat ca rezultatele să vină în mod natural ca urmare a unei pregătiri temeinice. Cred că în acest spirit trebuie să fie motivaţi sportivii pentru a gestiona cât mai eficient victoriile, dar mai ales eşecurile. Viaţa nu se termină odată cu competiţia, ea curge în continuare şi depinde de noi, antrenorii, cum vor evolua şi ce vor învăţa sportivii din aceste experienţe. Ţin să mulţumesc pe această cale celor care au contribuit la pregătirea şi susţinerea sportivilor care au participat la competiţii şi bineînţeles părinţilor pentru încrederea şi consecvenţa de care au dat dovadă”, a explicat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

În momentul de faţă, sportivii de la He Pai sunt în perioada de pregătire a Campionatului Naţional de copii, care va avea loc la Iaşi, pe 30 şi 31 martie. În acelaşi timp, la seniori, cinci sportivi se pregătesc pentru examenul naţional de grad, care va avea loc pe data de 10 februarie, la Roman. Patru dintre ei vor susţine examenul de Centura Neagră, iar unul pentru gradul de Centura Neagră 1 Dang.