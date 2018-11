Rugby

Rugbistul Daniel Plai, din Gura Humorului, va fi astăzi din nou titular în naționala României de seniori, la al doilea meci în tricoul stejarilor, după cel de sâmbăta trecută, din play-off-ul Rugby Europe, de la Baia Mare cu Portugalia, în care a reușit să fructifice două transformări. Daniel va fi astăzi în primul XV al României, tot pe postul de mijlocaș la deschidere, în meciul test pe care stejarii îl vor disputa la București în compania naționalei Statelor Unite ale Americii. În această partidă va lipsi căpitanul Mihai Macovei, dar pe bancă va fi un alt sucevean, Răzvan Ilișescu, sportiv ce evoluează în Franța.

„Este important c-am scăpat de presiunea meciului cu Portugalia, ne pregătim acum pentru două întâlniri puternice, trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că atât Statele Unite ale Americii, cât și Uruguay sunt calificate la Cupa Mondială. Vor fi adversari tari, de cu totul alt nivel, trebuie să fim mult mai buni decât în meciul cu Portugalia și să îmbunătățim acele lucruri care nu au mers cum trebuie în acea partidă. Am încredere că băieții vor munci și mai mult, își vor păstra motivația și concentrarea și că vom face un rugby frumos și de calitate”, a declarat antrenorul principal al României, Thomas Lièvremont.

Echipa României pentru meciul cu SUA: 1. Ionel Badiu (Romains), 2. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 3. Alexandru Gordaș (CSM București), 4. Adrian Moțoc (C)(Agen), 5. Marian Drenceanu (Timișoara Saracens), 6. Adrian Ion (CSM București),7. Johan Van Heerden (Perpignan), 8. Cristi Chirica (CSM Știința Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Ionuț Dumitru (CSA Steaua), 12. Tangimana Fonovai (CSM București), 13. Cătălin Fercu (Timișoara Saracens), 14. Vlăduț Zaharia (Timisoara Saracens), 15. Ionel Melinte (CSA Steaua), rezerve: 16. Alexandru Savin (CSM București), 17. Eugen Căpățână (Timișoara Saracens), 18. Constantin Pristăviță (CSM Știința Baia Mare), 19. Marius Iftimiciuc (Timișoara Saracens), 20. Răzvan Ilișescu (Blagnac), 21. Valentin Calafeteanu (CSM București), 22. Tudor Boldor (CSA Steaua), 23. Vlăduț Popa (Timișoara Saracens)

Daniel Plai evoluează în acest moment în Super-Ligă, la Steaua București

În această vară, după desființarea echipei din Iași, Daniel Plai a ajuns la Steaua București, unde evoluează alături de un alt jucător din județul Suceava, Viorel Lucaci, sportiv cu multe meciuri la naționala României, originar din Berchișești.

Daniel Plai a început foarte devreme rugby-ul, de la aproximativ 7 ani, iar talentul nativ pentru acest sport l-a ajutat să progreseze mult. Descoperit şi format de antrenorul Florin Nistor, Daniel a făcut parte dintr-o generaţie foarte bună a clubului din Gura Humorului, cu care a reuşit trei medalii naţionale. În anul 2011, CSŞ Gura Humorului a pierdut finala naţională la loviturile de departajare în faţa Stelei Bucureşti, turneu final la care Daniel Plai a fost desemnat cel mai bun jucător. Un an mai târziu, echipa condusă de Florin Nistor pierdea din nou finala la sub 18 ani la Constanţa, iar în 2013 a reuşit să devină campioană naţională a României cu Daniel Plai titular. În vara aceluiaşi an, Daniel pleca la Politehnica Iaşi alături de alţi doi colegi de echipă, Cremeniţchi şi Vaman. La această echipă, Plai a devenit foarte repede un jucător exponențial. După doi ani în care a evoluat în eşalonul secund la Politehnica Iaşi, Daniel a reuşit în anul 2016 să promoveze cu echipa în SuperLigă. Astfel, în turul de campionat a avut ocazia să fie adversar cu modelul său din copilărie, Cătălin Fercu, jucător ce a evoluat un an în Anglia, iar în vara acelui an s-a reîntors la Timişoara.

Unul din cele mai frumoase momente de până atunci ale jucătorului humorean a fost convocarea la echipa naţională, la meciurile test din toamna lui 2016, când la pregătirea alături de Stejari a avut o nouă întâlnire cu Cătălin Fercu, cu care acum este coleg în primul XV al naționalei.