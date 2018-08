Liga a III-a

Sezonul 2018-2019 al Ligii a III-a a început la sfârșitul săptămânii trecute. Bucovina Rădăuți a debutat în campionat pe teren propriu, cu un meci împotriva grupării CSM Roman, care a încheiat pe locul al treilea sezonul precedent. Chiar dacă a avut în față un adversar incomod, trupa pregătită de Daniel Bălan și Dorin Goian s-a impus la final cu scorul de 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în debutul partidei. Era abia minutul 5 când Iulian Ionesi a recuperat un balon și a pasat în gura porții pentru Cosmin Coroamă, tânărul atacant venit în această vară de la Foresta punctând simplu, cu latul. Rădăuțenii și-au creat însă și alte oportunități de a marca, cel mai aproape de gol aflându-se mijlocașul Vasile Dănilă, al cărui șut din repriza secundă a nimerit bara porții adverse.

„Până la urmă este o victorie meritată a noastră. Am făcut un joc bun, am dominat mai mult și ne-am creat destule ocazii de a marca. Din păcate n-am fost inspirați la finalizare, aceasta fiind o mai veche meteahnă a noastră. În plan defensiv nu am avut probleme, oaspeții amenințând o singură dată poarta noastră, la o fază fixă”, a declarat Dorin Goian.

Bucovina Radăuți a început meciul în formula Puianu – Alecsandru, Vișinar, Vitu, Ciobanu – Stănescu, Dănilă, Ungurianu – Cerlincă, Ionesi, Coroamă. Pe parcursul întâlnirii au mai intrat: Stoian, Duceac, Buziuc și Bălan.

În etapa următoare, rădăuțenii vor evolua sâmbătă, de la ora 17.00, pe terenul celor de la KSE Târgu Secuiesc.

Rezultate înregistrate în prima rundă în Seria I a Ligii a III-a.

Ştiinţa Miroslava – CSM Râmnicu Sărat 1-0

CSM Paşcani – Oțelul Galaţi 0-1

Sănătatea Darabani – Sporting Lieşti 1-5

Ceahlăul Piatra Neamţ – Metalul Buzău 0-1

Gloria Buzău – KSE Târgu Secuiesc 3-2

Bucovina Rădăuți – CSM Roman 1-0

Şomuz Fălticeni – CSM Focşani 0-1

Meciul FC II Botoșani –Foresta Suceava se va disputa la o dată ulterioară.